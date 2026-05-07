Marco Rubio llega al Vaticano para aliviar tensiones con el papa León XIV

Por tratarse de un pontífice estadounidense, las palabras de León XIV tienen un peso político mayor en Washington que las de sus antecesores, especialmente en asuntos relacionados con la inmigración y la política exterior estadounidense.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este jueves al Vaticano para reunirse con el papa León XIV en un intento por reducir las tensiones entre Washington y la Santa Sede, mientras busca reforzar los intereses diplomáticos del presidente Donald Trump.

Rubio arribó al Palacio Apostólico semanas después de que Trump lanzara fuertes críticas contra el líder de los 1,400 millones de católicos del mundo por sus posiciones frente a la guerra en Oriente Medio.

El jefe de la diplomacia estadounidense, quien además es católico, intentó bajar el tono de la disputa antes de la audiencia privada con el pontífice, la cual será seguida por una reunión con el secretario de Estado del Vaticano y número dos de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin.

“Vamos a escucharlo”, declaró Parolin el miércoles a periodistas, al precisar que el encuentro fue solicitado por Washington.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burch, afirmó esta semana que será “una conversación sincera”.

Mucho de qué hablar

La administración Trump celebró en su momento la elección de León XIV, el 8 de mayo de 2025, como el primer papa estadounidense de la historia.

Sin embargo, las relaciones entre Washington y el Vaticano se deterioraron rápidamente.

En abril, Trump lanzó un ataque sin precedentes contra el pontífice, al describirlo como “DÉBIL en materia de crimen, y terrible para la política exterior”.

Las declaraciones se produjeron después de que León XIV pidiera paz en Oriente Medio tras la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán, y calificara como “realmente inaceptable” la amenaza de Trump de destruir la civilización iraní.

Rubio aseguró que la visita al Vaticano ya estaba prevista antes de las declaraciones del mandatario estadounidense.

“Hay mucho de qué hablar con el Vaticano”, señaló Rubio ante periodistas en la Casa Blanca.

El funcionario mencionó especialmente el tema de la libertad religiosa, uno de los puntos en los que Washington y la Santa Sede mantienen posiciones cercanas.

Parolin adelantó que durante la reunión se abordarán tanto los acontecimientos recientes como diversos temas internacionales.

“Imagino que hablaremos de todo lo que ha ocurrido en días recientes, no podemos evitar tocar estos asuntos”, afirmó el cardenal.

También indicó que la conversación incluirá temas relacionados con América Latina, Cuba y Líbano.

La Santa Sede ha mantenido históricamente un papel activo en la diplomacia vinculada a Cuba. Rubio, de origen cubano, ha encabezado esfuerzos de Washington para aumentar la presión sobre el gobierno comunista de la isla.

León XIV, además, posee amplio conocimiento de América Latina tras pasar dos décadas como misionero en Perú, país del que también obtuvo la nacionalidad.

Postura contra las armas nucleares

Trump volvió a cuestionar al pontífice durante una entrevista concedida el lunes por la noche, al afirmar que León XIV considera “bien” que Irán posea armas nucleares.

“Creo que pone en peligro a muchos católicos y mucha gente”, sostuvo el presidente estadounidense.

Consultado sobre las críticas, el obispo de Roma respondió que la misión de la Iglesia católica es “predicar la paz” y el Evangelio.

“Si alguien desea criticarme por proclamar el Evangelio, que lo haga con la verdad”, declaró el papa a periodistas.

El pontífice recordó además que la Iglesia católica se ha pronunciado durante años contra las armas nucleares.

“La Iglesia ha hablado durante años contra todas las armas nucleares, así que no hay duda de eso”, afirmó.

Parolin también reaccionó a los ataques de Trump y consideró “un poco extraño” cuestionar al pontífice “porque el papa está siendo el papa”.

Por tratarse de un pontífice estadounidense, las palabras de León XIV tienen un peso político mayor en Washington que las de sus antecesores, especialmente en asuntos relacionados con la inmigración y la política exterior estadounidense.

Sin embargo, la principal fuente de tensión entre Trump y el Vaticano ha sido la posición del papa frente a la guerra con Irán.

León XIV ya se había reunido con Rubio el año pasado en el Vaticano, en un encuentro en el que también participó el vicepresidente estadounidense JD Vance, convertido recientemente al catolicismo.