Nuevas falsas amenazas de bomba afectan a vuelos en Europa

El martes de esta semana una docena de vuelos enfrentaron amenazas similares, en todos los casos resultaron ser falsas.

Cazas italianos, franceses y búlgaros fueron desplegados el jueves tras una nueva ola de falsas amenazas de bomba que afectó a al menos una veintena de vuelos civiles en Europa, por tercer día consecutivo.

Las falsas alertas afectarán vuelos de Grecia al Reino Unido, pero se centraron especialmente en aerolíneas de bajo costo y en vuelos hacia o desde Bulgaria, República Checa e Italia. Tres vuelos fueron desviados, pero todos los aviones aterrizaron sin problemas y no se encontraron explosivos.

Ningún grupo reivindicó la autoría, pero algunas de las amenazas procedían de "combatientes del Estado masculino", nombre que coincidía con el de un movimiento ultranacionalista ruso, aunque no ha sido posible verificar ningún vínculo entre ambos.

Los viajeros en el aeropuerto Fiumicino de Roma reaccionan con ansiedad e indiferencia ante la ola de amenazas. Los vuelos representaban un porcentaje ínfimo del tráfico aéreo europeo del jueves, cuando estaban programados algo más de 25.072 en todo el continente, según Eurocontrol, organismo paneuropeo de seguridad aérea.

La mayoría de los vuelos afectados aterrizaron sin incidentes en sus destinos originales.

Al menos cinco vuelos recibieron escolta de la fuerza aérea tras recibir amenazas de bomba. La fuerza aérea de Bulgaria escoltó tres aviones de Ryanair que se dirigieron a Sofía desde Madrid, Copenhague y Londres Stansted. Los tres aviones fueron inspeccionados y no se encontraron explosivos, indicó a la AFP un portavoz del Ministerio del Interior.

Cazas franceses acompañaron un vuelo de Aer Lingus de Dublín con destino a Roma, desviándolos a la base militar de Evreux, situada a 100 kilómetros al oeste de París. Otros aviones también fueron desviados.

Las amenazas afectarán además a varios vuelos con origen o destino en ciudades como Madrid, Praga, Belgrado, Bucarest, Varsovia y Bruselas, según las autoridades y las aerolíneas implicadas.

"Estado Masculino"

"Toda amenaza contra civiles es inaceptable", declaró el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, y dijo que es "demasiado pronto para sacar conclusiones".

La portavoz del aeropuerto de Praga, Denisa Hejtmankova, declaró a la AFP que el aeropuerto había recibido todas las amenazas por correo electrónico desde direcciones anónimas.

En Italia y Bulgaria, las alertas fueron desencadenadas por correos electrónicos enviados a aeropuertos, así como a otras direcciones vinculadas a esas instalaciones, confirmaron las autoridades aeroportuarias.

"Todos ustedes están implicados en una conspiración criminal. Queremos destruirlos por esa razón", indicaba uno de los mensajes enviados a varias direcciones del aeropuerto de Sofía y consultado por la AFP.

El texto añadía: "Nosotros, los combatientes del Male State [Estado Masculino], entraremos en la historia por nuestras acciones de hoy. Su régimen feminista lo recordará para siempre".

El diario italiano Corriere della Sera publicó un mensaje idéntico, aunque referido a dos vuelos con destino a Roma. Una fuente de la compañía confirmó la información a la AFP.

Existe en Rusia un movimiento ultranacionalista conocido como Male State, aunque AFP no ha podido verificar si estuvo detrás de estos mensajes.

"Male State es un movimiento radical de extrema derecha, no nazi, aunque utiliza simbología nazi. Cuenta con miles de miembros y apoya la guerra en Ucrania, especialmente a través de actividades de propaganda", explicó a la AFP Lou Osborn, fundadora de la oenegé Inpact, especializada en el seguimiento de actividades clandestinas rusas.