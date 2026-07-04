El papa insta a Europa a esforzarse por "proteger" e "integrar" a los migrantes

En un discurso para conmemorar el 250º aniversario de Estados Unidos, el Sumo Pontífice pidió "moderación" en el discurso público estadounidense y recordó que las "sucesivas oleadas de inmigrantes" han contribuido a construir el país.

El papa León XIV instó este sábado a Europa a esforzarse por "proteger" e "integrar" a los migrantes, durante una visita a la isla italiana de Lampedusa, convertida en un símbolo de la crisis migratoria con millas de muertos en la travesía desde África.

El primer papa estadounidense de la Iglesia católica, que se ha enfrentado al gobierno del presidente Donald Trump por su trato a los migrantes, hizo coincidir el viaje con el 4 de julio, cuando Estados Unidos celebra los 250 años de su independencia.

La visita de León XIV tiene lugar además dos semanas después de que la Unión Europea aprobara nuevas normas migratorias que prevén un mayor uso de la detención y la creación de centros de retención fuera de sus fronteras.

"Desde este confín de Europa en el Mar Mediterráneo, se ve mejor la llamada que el fenómeno migratorio dirige a la sociedad europea", dijo el papa durante su homilía.

"Europa tiene la capacidad (...) de afrontar la crisis de modo orgánico, insertando los primeros auxilios en un plan estratégico de larga duración, que sea capaz de acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes y, al mismo tiempo, trabajar por el desarrollo, de tal forma que nadie se vea obligado a emigrar", insistió.

León XIV comenzó la visita con un momento de reconocimiento en el cementerio donde se encuentran las tumbas de migrantes no identificados.

Solo frente al mar

Acto seguido se quedó solo frente al mar, con la sotana azotada por un fuerte viento. Miraba a las aguas que se han tragado tanísimas embarcaciones de migrantes en la frontera entre África y Europa.

El papa habló con una familia migrante, antes de tomar de la mano a los niños y colocarse junto a su madre embarazada en la "Puerta de Europa", un monumento dedicado a las personas que arriesgan todo en busca de una vida mejor.

Lampedusa, a 145 kilómetros de la costa de Túnez, ha acogido unas millas de migrantes. El santo padre dio las gracias a esta comunidad pesquera y turística de 6.000 habitantes por su solidaridad, y rindió homenaje a los fallecidos durante la travesía.

"Sentimos su presencia"

La travesía para llegar allí desde el norte de África es considerada la ruta migratoria más mortífera del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En 2025, unas 1.330 personas murieron o desaparecieron al intentarlo, y al menos 865 personas en 2026.

Para Amy Pope, directora general de este organismo de la ONU, la visita de León XIV "nos recuerda que detrás de cada estadística migratoria hay una vida humana".

El papa también visitó el muelle al que llegan las personas rescatadas en el mar y bendijo una placa dedicada a su predecesor, el papa Francisco, quien eligió Lampedusa para su primer viaje en 2013.

"Sentimos su presencia, que nos interpela tanto como la de aquellos que han desembarcado, necesitados de atención y ayuda", afirmó.

Lampedusa es el segundo destino migratorio de Europa que visita León XIV, quien había aprovechado su viaje al archipiélago español de Canarias para denunciar la trata de personas, el mes pasado.

Su presencia "envía un mensaje claro en una época en la que el debate político mundial sobre la migración se centra más en las fronteras y la disuasión que en la protección y la responsabilidad compartida", aseguró a la AFP Filippo Ungaro, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).

La visita de León XIV "reviste una importancia histórica, geopolítica y social considerable, además de su dimensión religiosa", destacó por su parte monseñor Antonino Raspanti, presidente de la Conferencia Episcopal de Sicilia, en una entrevista el viernes con el diario Corriere della Sera.

El papa se ha pronunciado anteriormente en contra de las medidas para reprimir la migración y ha calificado de "inhumano" el trato dispensado por el gobierno de Trump hacia los inmigrantes.