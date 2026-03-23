Primer ministro esloveno reivindica victoria electoral mientras resultados dan empate técnico

El primer ministro esloveno, el liberal Robert Golob, reivindicó la victoria en las elecciones legislativas del domingo, pese a que los resultados oficiales mostraron un empate técnico con los conservadores de Janez Jansa, un admirador de Donald Trump.

Golob, de 59 años, era un recién llegado a la política cuando sucedió a Jansa en 2022 para liderar una coalición de centro izquierda de tres partidos en esta nación exyugoslava de dos millones de habitantes y miembro de la Unión Europea (UE).

Con más del 99% de los votos escrutados, el partido liberal de Golob se situaba en el 28,54% y los conservadores del veterano político Jansa en el 28,17%. Los resultados le dan al partido de Golob 29 escaños frente a los 28 de Jansa, en un parlamento de 90 escaños. "Dado que hemos recibido la confianza del pueblo, ahora podemos pensar en seguir adelante bajo un sol libre", declaró desde la sede de su partido Golob.

El resto de los votos se reparte entre un mosaico dispar de partidos más pequeños, por lo que los analistas prevén que será difícil formar un gobierno estable.

Un partido antisistema y un partido conservador fundado por un antiguo aliado de Jansa también ha logrado entrar en el parlamento, fragmentándolo aún más. Los resultados del sondeo y las posibles alianzas muestran que ninguno de los dos grandes partidos parece encaminado a obtener la mayoría absoluta de la cámara baja del Parlamento.

La campaña estuvo marcada por acusación de injerencia extranjera, y las autoridades investigan si una empresa de inteligencia israelí está detrás de unos vídeos grabados en secreto que sugieren un supuesto caso de corrupción en el Gobierno de Golob.

Bajo los cuatro años del mandato de Golob, Eslovenia legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y se convirtió en uno de los pocos países de la UE en calificar la guerra de Israel en Gaza como "genocidio".

"No vamos a formar gobiernos débiles", dijo Jansa anteriormente en la sede de su partido, después de que un sondeo a pie de urna diera una ligera ventaja al partido de Golob, y agregó que esperaba los resultados finales.