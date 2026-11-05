La producción industrial de Francia cayó un 0,5% en septiembre

La producción industrial de Francia retrocedió un 0,5% en septiembre, tras bajar un 0,4% en agosto, y alcanzó su nivel más bajo desde mayo de 2025, indicó este jueves el instituto oficial de estadística Insee.

La evolución se ha visto de nuevo penalizada por la caída del 3,8% en la producción de las industrias extractivas, la energía y el agua, tras caer un 2,8% el mes anterior.

Según el Insee, este sector recuperará así su nivel de abril de 2026, antes de los aumentos observados durante los episodios de calor extremo del verano boreal.

Sin embargo, si se toma en consideración solo la producción fabricante, esta aumentó un 0,5%, tras una progresión del 0,3% en agosto, y alcanzó su nivel de junio.

Esta mejora se debe al buen desempeño de sectores como la fabricación de materiales de transporte, que repuntó un 2,7% tras haber caído un 2,2% en agosto, debido en particular a una fuerte recuperación de la producción de automóviles.