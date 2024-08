Quinto día de violentas protestas de la extrema derecha en Reino Unido

El gobierno laborista de Keir Starmer intentaba este domingo convencer de su capacidad para frenar las violentas manifestaciones alentadas por la extrema derecha, durante la quinta jornada de los peores disturbios de los últimos 13 años en Inglaterra. Las protestas comenzaron después de que se propagaran rumores en las redes sociales, difundidos por influencers de extrema derecha, sobre la nacionalidad y religión del presunto agresor que mató a tres niñas el lunes en la ciudad de Southport, en el noroeste del país.

"Les aseguro que se arrepentirán de haber participado en este desorden", declaró el primer ministro británico Starmer en una breve rueda de prensa en Londres, añadiendo que su gobierno hará "todo lo necesario para llevar a estos matones ante la justicia".

Manifestantes antiinmigración con máscaras rompieron varias ventanas de un hotel empleado para acoger a solicitantes de asilo en Rotherham, en el norte de Inglaterra. Imágenes difundidas por BBC mostraban a personas entrando a la fuerza en el edificio y empujando un contenedor incendiado dentro. Se desconoce si había solicitantes de asilo dentro.

En la ciudad de Middlesbrough (noreste), cientos de manifestantes se enfrentaron a policías antidisturbios, algunos arrojando ladrillos, latas y ollas contra los agentes. Más de 90 personas fueron arrestadas el sábado tras refriegas en manifestaciones de extrema derecha en Liverpool, Manchester, Bristol, Blackpool y Hull, así como en Belfast (Irlanda del Norte).

Los manifestantes lanzaron ladrillos, botellas y bengalas contra la policía, hiriendo a varios agentes, saquearon y quemaron tiendas, y gritaron insultos antiislámicos mientras se enfrentaban a manifestantes contrarios. El país no había visto un estallido de violencia similar desde 2011, tras la muerte de un joven mestizo, Mark Duggan, asesinado por la policía en el norte de Londres, destacan los medios británicos.

Ya es suficiente

Los disturbios estallaron en Southport el martes por la noche, tras un ataque con cuchillo ocurrido el lunes en una fiesta temática de Taylor Swift en esta ciudad, y se extendieron después por toda Inglaterra.

Las protestas se vieron alimentadas por falsos rumores en redes sociales sobre la procedencia del sospechoso Axel Rudakubana, de 17 años y nacido en Reino Unido, acusado de matar a tres niñas, y de herir a otras 10 personas. Al menos dos mezquitas sufrieron ataques y el Ministerio del Interior británico anunció el domingo que estaba ofreciendo nueva seguridad de emergencia a los lugares de culto islámicos.

Un mes después de asumir el poder, Starmer enfrenta así su primera crisis, en un tema especialmente sensible ya que durante la campaña los conservadores acusaron a los laboristas de ser laxos en materia de seguridad e inmigración. Desde el lunes multiplica los mensajes de firmeza y las garantías de apoyo a las fuerzas policiales contra lo que describe como "odio de extrema derecha".

Después de una reunión de emergencia con sus principales ministros el sábado, advirtió que su gobierno apoyaría a la policía para que tomara "todas las medidas necesarias para mantener las calles seguras".

Consultada sobre la posibilidad de recurrir al ejército la ministra encargada de la policía, Diana Johnson, aseguró el domingo en la BBC que las fuerzas del orden "tienen todos los recursos necesarios". En las manifestaciones, organizadas bajo el lema "Enough is enough" (Ya es suficiente), se gritan consignas antiinmigración e islamófobas mientras se ondeaban banderas inglesas. Aunque las condenas a la violencia son unánimes, empiezan a surgir críticas contra el gobierno.

La exministra conservadora del Interior, Priti Patel, opinó en X que el gobierno "corre el riesgo de parecer arrastrado por los acontecimientos en lugar de mantener el control". "En las últimas dos semanas, bajo los laboristas, hemos tenido ataques con cuchillo contra personas inocentes, peleas callejeras con machetes, disturbios y violencia en manifestaciones", afirmó en X el partido antiinmigración Reform UK, acusando al Partido Laborista de ser "laxo con los criminales".