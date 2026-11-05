Reportan alertas de bomba en vuelos a Roma y desde Milán

Un avión que cubría la ruta entre Dublín y Roma fue desviado a Francia, donde fue escoltado por un avión militar por sospechas de una amenaza de bomba, dijeron las autoridades francesas.

Falsas alertas de bombas fueron reportadas el jueves en un vuelo de Finnair de Helsinki a Roma, y un vuelo de Wizz Air de Milán a Varsovia, este último desviado a Viena, informaron las aerolíneas.

El vuelo entre Helsinki y Roma fue escoltado a la capital italiana por un avión de combate y revisado por expertos en explosivos, indicó a la AFP un portavoz del aeropuerto.

Wizz Air dijo en un comunicado que "el desvío fue realizado de acuerdo con los protocolos y procedimientos de seguridad establecidos".

En tanto, un avión que cubría la ruta entre Dublín y Roma fue desviado a Francia, donde fue escoltado por un avión militar por sospechas de una amenaza de bomba, dijeron las autoridades francesas.

Según el sitio Flight Radar, de rastreo de vuelos, el avión desviado parecía pertenecer a la flota de Aer Lingus.

Fue el tercer día de esta semana en que el tráfico aéreo sobre Europa fue interrumpido por amenazas de bomba. Unos 10 vuelos enfrentaron amenazas el martes.

Tales amenazas, que resultaron ser falsas, forzaron el cierre del aeropuerto de Varsovia y la movilización de aviones de la fuerza aérea italiana para resguardar los vuelos.

El lunes, un avión de Wizz Air de Londres a Sofía fue desviado tras una amenaza de bomba y debió hacer una parada de emergencia en Budapest.