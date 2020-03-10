Subsecretaria de Salud de Reino Unido anuncia que está contagiada con el coronavirus
La Subsecretaria de Estado para Salud Pública del Reino Unido, la legisladora conservadora Nadine Dorries, anunció en una nota oficial en la noche del martes que arrojó resultado positivo al contagio con el nuevo coronavirus.
"Puedo confirmar que he dado resultado positivo al coronavirus (...) y me he sometido a auto aislamiento en mi hogar", manifestó la funcionaria británica de 62 años.
Funcionarios de los servicios de salud pública ahora investigan dónde y cómo ella contrajo el virus y con quién ha estado en contacto, agregó la nota.
Dorries es el primer político británico en ser diagnosticado con COVID-19, lo que genera una preocupación inmediata sobre si ella ha propagado la infección.
El periódico The Times informó que ella había estado en contacto con cientos de personas, incluido el primer ministro Boris Johnson.
Se sintió enferma el viernes mientras firmaba el documento que declaraba que el coronavirus era una enfermedad de declaración obligatoria, lo que significa que las compañías podrían obtener cobertura de seguro, señaló el periódico.
"Me gustaría agradecer ... al maravilloso personal del NHS que me ha brindado asesoramiento y apoyo", dijo, refiriéndose al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.