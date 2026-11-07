Superviviente de la 'Noche de los Cristales Rotos', de 94 años, da testimonio de aquella violencia nazi

Para George Shefi, un superviviente de 94 años de la "Noche de los Cristales Rotos" de la Alemania nazi, dar testimonio de los pogromos contra los judíos es su última "misión", algo aún más urgente ante una nueva ola de antisemitismo.

"Nuestra generación es la última que puede contar la verdadera historia", dijo Shefi a la AFP antes del 88 aniversario, que se conmemora el lunes, de los sucesos también conocidos como la "Noche de los Cristales Rotos".

La ola de violencia desatada por el régimen nazi los días 9 y 10 de noviembre de 1938 dejó al menos 90 judíos asesinados y 1,400 sinagogas incendiadas en toda Alemania.

Shefi, cuyo nombre de nacimiento era Spiegelglas y que nació en 1931, tenía solo seis años cuando los disturbios antisemitas sacudieron su ciudad natal de Berlín. Su madre no le dejó salir de casa en el distrito de Schoeneberg, en la capital, durante tres días, pero cuando finalmente salió, se encontró con una ciudad radicalmente cambiada.

"Mi escuela fue incendiada", declaró a la AFP el jueves pasado durante una ceremonia en la Nueva Sinagoga de Berlín, organizada por la Marcha Internacional por los Vivos, un grupo de conmemoración del Holocausto.

"Recuerdo perfectamente una sombrerería a la que entraron a robar; había cristales por todas partes y sombreros de mujer esparcidos por doquier. Aquello me impactó mucho."

Otro de sus recuerdos es el del dueño de una papelería que fue abucheado por decenas de transeúntes mientras limpiaba grafitis antisemitas. "Escribieron con letras grandes: Esta tienda pertenece a un cerdo judío casado con una cerda cristiana."

'No tienes permitido olvidar'

Meses después, justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, George fue subido a un tren que lo llevaría a un lugar seguro en el Reino Unido, en una operación de rescate conocida como Kindertransport que salvó a casi 10,000 niños.

Su madre lo dejó en una estación de tren antes de subirse a un taxi para ir a otra parada, donde debían recoger a más niños. "Por desgracia, la vi corriendo por el andén, pero ella no me vio. Y esa fue la última vez que la vi."

George fue llevado a vivir con parientes lejanos en Londres, antes de ser evacuado al condado rural inglés de Lincolnshire.

Durante la guerra, recibió una carta de su madre a través de la Cruz Roja y nunca más volvió a saber de ella. Más tarde descubrió que ella había sido deportada a Auschwitz, llegando al campo de exterminio el 30 de enero de 1943. "Según mis cálculos, fue asesinada el mismo día."

Unos seis millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto. Tras una breve estancia en Estados Unidos, Shefi se estableció en Israel después de la guerra.

En los últimos 25 años, ha viajado de regreso a Alemania para contar su historia, compartiendo su experiencia con más de 12,000 escolares. Su mensaje para los alumnos alemanes fue: "Quiero convenceros de que no está permitido olvidar el Holocausto".

Shefi les ha dicho que "no son responsables de lo que pasó, pero sí son responsables de los próximos 20 o 30 años, cuando crezcan y vayan a liderar este país".

'La gente tiene que despertar'

Pero el mundo ha cambiado en las décadas transcurridas desde que Shefi comenzó a contar su historia. Según cifras policiales, los delitos antisemitas en Alemania se han disparado, pasando de unos 1,400 en 2015 a 6,500 el año pasado.

La situación ha empeorado desde los ataques del 7 de octubre de 2023 liderados por Hamás contra Israel y la posterior guerra en Gaza.

Mientras tanto, la cultura alemana de conmemoración del Holocausto está amenazada, y el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) arremete con frecuencia contra lo que denomina un "culto a la culpa". En septiembre, se aprobó en la ciudad oriental de Heidenau una moción respaldada por la AfD que prohíbe la creación de nuevas "Stolpersteine", pequeñas inscripciones públicas que conmemoran a las víctimas de la persecución nazi.

George estaba al tanto de lo sucedido. "Creo que hay que luchar con uñas y dientes", dijo en la ceremonia de Berlín. "La gente tiene que tomar conciencia de ello, y si queremos que este país siga siendo democrático, tenemos que empezar inmediatamente a luchar contra este tipo de situaciones."

George, que pronto cumplirá 95 años, sigue comprometido con lo que él llama su "misión" de combatir el antisemitismo.

"Somos nosotros quienes debemos contar la verdad, mientras podamos."