Tres muertos en avalanchas en el norte de Italia

Milán, Italia/Tres personas murieron en avalanchas en Italia este viernes, incluidos un francés y una alemana en el noroeste del país, informaron los servicios de rescate.

Dos esquiadores fueron alcanzados por una avalancha a 2.300 metros de altura alrededor de las 12H00 locales (11H00 GMT) en el Piamonte, cerca de la frontera con Francia.

Otros esquiadores que iban con ellos lograron rescatarlos, pero una de las víctimas, la mujer alemana, murió antes de la llegada del helicóptero de rescate.

Por otro lado, un esquiador francés fue alcanzado por otra avalancha unos kilómetros más al norte, en Bobbio Pellice, cerca de Turín, en el norte de Italia.

Un hombre que se encontraba con él corrió a un refugio de montaña y avisó a los servicios de emergencia, pero cuando estos llegaron al lugar del incidente, el hombre ya había fallecido.

Por último, en las Dolomitas, en el noreste de Italia, un italiano de 50 años murió este viernes por la mañana tras ser arrastrado por un alud mientras hacía senderismo con un amigo.

Las fuertes nevadas de Navidad, seguidas de temperaturas más suaves y fuertes vientos, podrían haber contribuido a la formación de avalanchas, según un portavoz de los servicios de rescate.