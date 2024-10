La viuda del opositor ruso Navalni dice que quiere ver a Putin como un 'preso común'

Londres, Reino Unido/Yulia Navalnaia, viuda del fallecido opositor ruso Alexéi Navalni, declaró a un diario británico que espera un día ver al presidente Vladimir Putin pasar de ser "el zar de Rusia a preso común".

Navalnaia, cuyo esposo murió en febrero en una prisión del Ártico en circunstancias poco claras tras ser el principal opositor político de Putin, prometió continuar su trabajo, aunque aclaró que no regresaría a Rusia. En una entrevista con el diario The Sunday Times, la activista de 48 años reveló que nunca discutió con Navalni liderar el movimiento opositor ruso en caso de su muerte.

"Creo que le hubiera encantado que me mantuviera lejos de estas cosas políticas, peligrosas", aseguró en la entrevista, divulgada poco antes de la publicación de las memorias póstumas de su esposo, el 22 de octubre. "Pero te das cuenta de que no hay opción. Claro, podrías guardar silencio, pero esa no soy yo. Nunca voy a desistir de Rusia", completó.

Navalnaia agregó que no regresará a Rusia hasta tener seguridad de que no será encarcelada en un aeropuerto, "como Alexéi", y reconoció que "nadie sabe" cuándo eso será posible. En julio, Rusia la incluyó en su lista de "terroristas" y "extremistas", y emitió una orden para su arresto.

Consultada sobre sus sentimientos hacia Putin, Navalnaia insistió en que no lo odia, pero sí lo quiere ver encarcelado: "Como lo estuvo mi esposo", dijo. "Quiero que pase de ser una especie de zar de Rusia a un preso común en Rusia", expresó. Sobre la decisión de Navalni de volver a Rusia en enero de 2021, cuando fue detenido, su viuda le dijo: "Entiendo absolutamente que debes luchar".

"Era su vida, era su decisión y eran sus creencias. De persuadirlo de permanecer en el exilio, me sentiría mucho más culpable", explicó.