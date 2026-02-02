El exministro chino de Justicia condenado a prisión perpetua por corrupción

Tang Yijun, de 64 años, ocupó múltiples funciones durante su carrera, como gobernador de provincia en Liaoning (noreste) o jefe del Partido Comunista Chino (PCC) en la ciudad de Ningbo (este).

Pekín, China/Un tribunal chino anunció el lunes que condenó a un ex-ministro de Justicia a prisión perpetua por corrupción, acusándolo de haber aceptado a lo largo de 15 años poco menos de 20 millones de dólares en sobornos.

Tang Yijun, de 64 años, ocupó múltiples funciones durante su carrera, como gobernador de provincia en Liaoning (noreste) o jefe del Partido Comunista Chino (PCC) en la ciudad de Ningbo (este).

Fue ministro de Justicia de 2020 a inicios de 2023.

De 2006 a 2022, Tang Yijun abusó de "las prerrogativas relacionadas con las funciones que ocupó" y de "su autoridad" para "obtener ventajas para diversas entidades e individuos", afirmó en un comunicado el Tribunal popular intermediario de Xiamen (este), donde fue juzgado su caso.

A cambio de remuneración, el exdirigente ayudó a empresas particulares en materia de ingreso a la bolsa, compra de terrenos y obtención de préstamos bancarios, según el tribunal, que calculó el monto de los sobornos recibidos en 137 millones de yuans (19,7 millones de dólares).

El comunicado subraya el monto "muy elevado" de los sobornos que causaron "perjuicios muy graves para los intereses del Estado y del pueblo".

El tribunal afirma sin embargo que tuvo en cuenta circunstancias atenuantes, como que Tang Yijun reconoció los hechos tras su detención, expresó remordimiento, se reconoció culpable y participó activamente en la investigación.

Otro ex-ministro de Justicia (2018-2020), Fu Zhenghua, fue condenado en 2022 por corrupción. Fue condenado a pena de muerte suspendida dos años, después de lo cual fue conmutada a prisión perpetua.

Desde su llegada al poder en 2012, el presidente Xi Jinping ha realizado una vasta campaña anticorrupción. Sus detractores consideran que la campaña le permite descartar a potenciales rivales políticos.

Las autoridades anunciaron a fines de enero una investigación anticorrupción contra el más poderoso general chino, Zhang Youxia, la personalidad militar más importante que cae en décadas.