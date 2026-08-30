Flávio Bolsonaro exalta modelo de seguridad de Bukele tras reunión con ministro salvadoreño

A menos de dos meses de las elecciones en las que se medirá con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro se enfoca en la inseguridad.

El candidato a presidente brasileño Flávio Bolsonaro dijo este domingo que el modelo de mano dura contra el crimen de El Salvador es "inspirador", tras una reunión con el ministro de Seguridad del país centroamericano, Gustavo Villatoro.

A menos de dos meses de las elecciones en las que se medirá con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el hijo mayor y heredero político del expresidente Jair Bolsonaro (2018-2022) se enfoca en la inseguridad, una de las principales preocupaciones de los contrarios.

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El encuentro con Villatoro "nos inspira mucho para que podamos implementar un plan muy eficaz y firme para defender a los ciudadanos, a las víctimas y no a los delincuentes, como hace el gobierno actual", dijo Flávio Bolsonaro a periodistas, luego de la reunión en Sao Paulo.

El presidente de El Salvador Nayib Bukele goza de altos niveles de popularidad en El Salvador por reducir la tasa de homicidios a mínimos históricos. Varios gobiernos de derecha buscan emularlo en América Latina.

El mandatario centroamericano ha logrado "uno de los mayores y más eficaces rescates de soberanía y de seguridad pública", dijo Bolsonaro.

Villatoro se encuentra en Sao Paulo para participar el lunes en un foro sobre seguridad organizado por un gremio industrial.

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Bukele gobierna desde 2019 y su mandato es criticado por grupos de derechos humanos porque se basa en un régimen de excepción bajo el cual han sido detenidas sin orden judicial casi 100.000 personas acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas.

"Hay pocos presos en Brasil, tiene que haber más. Solo no hay más porque la legislación es laxa. Por eso vamos a crear más de medio millón de plazas en cárceles", anticipó Bolsonaro, el candidato más fuerte de la derecha brasileña.

La primera vuelta tendrá lugar el cuatro de octubre. Según las encuestas, el izquierdista Lula tiene una ligera ventaja sobre Flávio Bolsonaro.