Estudiantes alzan la voz en defensa de las familias migrantes en EEUU

Estella con un centenar de alumnos de secundaria en Pflugerville, Austin, protestaron frente a la Corte Municipal de su ciudad, lanzando consignas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Pflugerville, Estados Unidos/Lleva en sus mejillas las banderas de Guatemala y México, en honor a sus padres. Estella, de 16 años, nació en Estados Unidos y salió con otros estudiantes a protestar contra las redadas migratorias, tras el tiroteo del domingo contra un venezolano en Austin.

Un centenar de alumnos de secundaria en Pflugerville, unos 30 km al norte de Austin, protestaron el martes frente a la Corte Municipal de su ciudad, lanzando consignas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entidad encargada de dar cumplimiento a las políticas antiinmigración del presidente Donald Trump.

Estella, dice que se manifiesta por los que no pueden hacerlo, como sus padres. "Estoy aquí y me alegra ser su voz", afirmó.

También lamenta lo ocurrido el 20 de septiembre con el venezolano Wilber Garcés, de 28 años, quien recibió un balazo en la parte superior de la espalda cuando era perseguido por agentes de ICE. Garcés denunció luego que lo mantienen en detención aún con el proyectil alojado en el cuerpo.

"Ha habido informes de que el ICE está usando una fuerza innecesaria (...) Incluso le dispararon a un hombre que estaba haciendo su trabajo, realizando entregas. Eso es injusto", dice Estella.

Gia Acosta, estadounidense de 16 años, llegó a manifestarse junto con su madre, Sarah Rosales. "Mi abuela es mexicana, yo también soy mexicana", aseguró.

"Queremos paz. La presencia de agentes de ICE en nuestras calles y escuelas, en mi opinión, es ridícula. Es ridículo que nuestro presidente permita que esto suceda. Lo que pasó el domingo 20, una persona cualquiera siendo baleada, no debería ser la solución", aseguró Gia.

"Estoy aquí para apoyar a mi hija y a los otros chicos, alzando sus voces contra ICE, que es una entidad terrorista respaldada por Trump que aterroriza a nuestras comunidades, que persigue a nuestros vecinos inmigrantes e incluso a ciudadanos (estadounidenses)", comentó Rosales, de 38 años.

Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de expulsar a millones de inmigrantes en situación irregular. Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), casi 51.000 indocumentados fueron arrestados en Estados Unidos en agosto.

El ICE ha sido objeto de protestas y críticas en distintas partes del país por sus procedimientos durante operativos migratorios, incluido el uso de armas de fuego contra ciudadanos estadounidenses.

Véase también: Trump firma en la ONU un acuerdo de seguridad con Groenlandia y Dinamarca