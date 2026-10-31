Francia despliega un amplio dispositivo de seguridad ante una nueva jornada de protestas

Entre 550,000 y 800,000 personas, según las estimaciones, participaron en las marchas del 17 de octubre, una jornada marcada por escenas de caos, saqueos de comercios, incendios de edificios públicos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

París, Francia/Con un discurso alarmista y un "excepcional" dispositivo de seguridad, las autoridades francesas se preparan para una nueva jornada de movilizaciones contra el alto costo de la vida, prevista para este sábado, en coincidencia con la festividad de Halloween.

Ante una jornada considerada de "riesgo muy elevado", dos semanas después de los disturbios del 17 de octubre, el gobierno desplegará unos 70.000 policías y gendarmes y reforzará diversas medidas de prevención y control.

"Episodios de violencia urbana comparables a los del 17 de octubre están previstos durante toda la jornada del sábado" y "a partir de la caída de la noche", advirtió el viernes el entorno del ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Entre 550,000 y 800,000 personas, según las estimaciones, participaron en las marchas del 17 de octubre, una jornada marcada por escenas de caos, saqueos de comercios, incendios de edificios públicos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Frente a los "numerosos llamamientos al saqueo registrados en las redes sociales", el ministro del Interior había asegurado ya el jueves que el dispositivo desplegado el 24 de octubre para proteger los comercios sería "renovado y reforzado", al tiempo que alertó sobre un día con "riesgo muy elevado de alteraciones del orden público".

Manifestación autorizada en París

Para este sábado se han contabilizado 350 acciones de protesta susceptibles de reunir entre 350.000 y 450.000 personas en total, indicó una fuente policial. Otra fuente consultada por la AFP habló incluso de un "clima preinsurreccional".

Las autoridades únicamente han autorizado manifestaciones alejadas de los centros urbanos. En París, el recorrido aprobado es el propuesto por la prefectura, entre la Porte de Bagnolet y la Porte de Charenton, en la periferia de la capital.

La prefectura parisina también prohibió otros recorridos previstos para la jornada.

"Entre los comerciantes existe tensión y renovados temores", declaró a la AFP la Alianza del Comercio, que representa a grandes cadenas y establecimientos del centro urbano.

Por su parte, la red de Cámaras de Comercio e Industria (CCI France) recordó que, de los 2.500 comercios afectados por los disturbios, 600 aún no han reabierto.

El viernes, varios establecimientos reforzaban sus medidas de protección, especialmente en los alrededores del barrio de la Ópera de París, constató un fotógrafo de la AFP.

Más de mil agentes municipales estarán movilizados durante el fin de semana para "garantizar la recuperación del espacio público", indicó el Ayuntamiento de París, que aseguró haber retirado elementos urbanos susceptibles de ser utilizados para causar daños.

Asimismo, se decretó un nuevo toque de queda en determinados sectores de París para las noches del sábado al domingo y del domingo al lunes, entre las 23:00 y las 06:00, una medida que se ha multiplicado en distintas ciudades francesas en los últimos días.

Contra el costo de la vida

En Burdeos, en el suroeste del país, la prefectura autorizó la marcha, a diferencia de la semana anterior, aunque prevé una jornada "difícil" y posibles "acciones violentas". El ayuntamiento expresó su preocupación por un recorrido "demasiado próximo al centro urbano".

En Lyon, la prefectura dio luz verde a una manifestación alejada del centro, que aún muestra las huellas de los disturbios del 17 de octubre, cuando un edificio de la oficina de turismo fue incendiado.

En Marsella solo estarán permitidas las concentraciones previamente declaradas. En Rennes, una manifestación fue prohibida por falta de acuerdo sobre el recorrido entre las autoridades y los sindicatos organizadores.

Esta tercera jornada de movilización contra el alto costo de la vida se inscribe en la estela del movimiento estudiantil de secundaria.

Desde mediados de septiembre, varios manifestantes, entre ellos menores de edad, han resultado gravemente heridos o mutilados durante operaciones de mantenimiento del orden. Según el Ministerio del Interior, 1.193 policías y gendarmes también han sufrido heridas.