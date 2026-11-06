El funcionamiento de la COP, un sistema que muchos piden reformar

La Conferencia de las Partes, que tendrá lugar del 9 al 20 de noviembre en la ciudad turca de Antalya, se reúne cada año en una sede distinta a cerca de 200 naciones.

Durante tres décadas, las COP han acumulado promesas climáticas incumplidas, y la frustración en cuestiones como el financiamiento de los países más vulnerables y el futuro de los combustibles fósiles. Muchos llaman a repensar el modelo, empezando por cómo se toman las decisiones.

La Conferencia de las Partes, que tendrá lugar del 9 al 20 de noviembre en la ciudad turca de Antalya, se reúne cada año en una sede distinta a cerca de 200 naciones.

Algunas ediciones producen hitos. En París, en 2015, se acordó el objetivo de contener el calentamiento global a 1,5 ºC respecto a la era preindustrial. Y en 2023, en Dubái, por primera vez surgió un compromiso para salir de los combustibles fósiles.

Pero ese mismo compromiso se cayó en la COP de Brasil el año pasado, porque los países productores de petróleo y gas aprovecharon el sistema de decisión por consenso para imponer su veto.

Un modo de funcionamiento que precisamente es objeto de fuerte debate.

"Hay muchos bloqueos", asevera a la AFP Ana Aguilar, jefa negociadora de Panamá y presidenta pro tempore del grupo latinoamericano AILAC, que aglutina a siete países.

"La idea del consenso era muy bonita cuando empezó, porque todo el mundo tiene voz. Pero al final siguen siendo unos pocos los que terminan (...) tomando las últimas decisiones", añade.

Según ella, será interesante ver si el año próximo se logra al fin un tratado mundial contra la contaminación por plásticos, no por consenso sino mediante una votación en la que decide la mayoría.

"Si logran negociar algo más allá, quizás podamos probar la técnica aquí" en la COP, sugiere.

El consenso "dificulta mucho el progreso", coincide Anna Cárcamo, especialista en política climática de Greenpeace Brasil.

No obstante, defiende el ritmo anual de la COP, pues "sigue siendo un espacio importante de diálogo, de participación de la sociedad civil" y de "acompañamiento más transparente de las decisiones tomadas a nivel internacional".

"Perdiendo fuelle"

La ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut, habló este año del "cansancio" de las COP anuales del clima, que según ella "están perdiendo combustible, en parte porque son demasiado numerosos".

Y es que a la cita anual del clima se suman las COP sobre biodiversidad y desertificación, cada dos años, a la espera de la primera edición consagrada a los océanos, en enero en Nueva York.

En 2023, el Club de Roma, un think tank internacional formado por ex jefes de Estado, empresarios y científicos, abogó por una "reforma urgente del proceso de las COP".

Como pistas, apuntó "reducir restrictivamente" el tamaño de la reunión, y fomentar la celebración de sesiones menos formales durante el año.

El documento destacó que el sistema de decisión por consenso se presta a avances muy graduales, y puso de ejemplo que llevó siete años acordar, en 2022, el fondo de daños y pérdidas para ayudar a los países más vulnerables.

El consenso también obliga a salir del marco formal de la ONU a aquellos países que quieren avanzar más rápido, como ocurrió en abril en Santa Marta, Colombia, con la reunión sobre la salida voluntaria y progresiva del petróleo, el gas y el carbón.

"Este avance letárgico no se aviene ni con la ciencia climática ni con los daños y riesgos reales" derivados del calentamiento, abundaba la carta del Club de Roma.

Dos velocidades

Cosima Cassel, del grupo de reflexión E3G, cree que las COP deberían adoptar un sistema de "doble vía", inspirado del método de la presidencia brasileña de la COP30: por un lado, las negociaciones clásicas, basadas en el consenso, y del otro una "agenda de la acción", no necesariamente vinculante y que aglutine a los países deseosos de avanzar en pistas concretas.

En el caso de Brasil fue una iniciativa de salida progresiva de los combustibles fósiles. La anfitriona Turquía tiene un enfoque similar, con una lista de 10 temas prioritarios, comenzando por una mayor electrificación de la economía.

Con esta dinámica, añade Cassel, "la COP anual debería ir convirtiéndose en el momento político en el que se hace balance de la aplicación" de lo decidido a distintos niveles, y se identifican "los principales desajustes y obstáculos", para dar un empujón político.

Igualmente, habría que lograr "una integración más significativa de los actores de la economía real en el proceso de la COP".

"¿Cómo se financia esta transición? Esa discusión necesita incluir a mucha gente más allá de los ministros de Medio Ambiente", y sumar a ministros de economía, el G20 y bancos de desarrollo, abunda Ani Dasgupta, presidente del World Resources Institute (WRI).

"Se necesita una reforma" en un mundo "diferente" respecto a cuando empezaron las COP, argumenta.