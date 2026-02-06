Gobierno argentino confirma dos nuevos viajes de Milei a EEUU

Con más de una decena de viajes, Estados Unidos es el país que más veces ha visitado Milei desde que asumió en diciembre de 2023.

El presidente argentino, Javier Milei, partirá el lunes a Estados Unidos, en el primero de sus dos viajes confirmados este año al país norteamericano, informó este viernes el jefe de gabinete, Manuel Adorni.

El mandatario estará en Estados Unidos tan solo por un día, aunque Adorni dijo en conferencia de prensa en la casa de gobierno que regresará el 8 de marzo para participar del evento de inversores Argentina Week en Nueva York.

El del lunes será el primero que realizará a esa nación tras la firma de un acuerdo comercial con el gobierno de Donald Trump, rubricado este jueves en Washington.

Aunque no se confirmó oficialmente la agenda completa, el propio Milei compartió en sus redes que el martes 10 de febrero participará de la gala de una organización latina en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

El mismo día dará un discurso en el Miami Dade College en el marco de un evento del Consejo de las Américas, según un comunicado de la organización.

"El otro viaje a Estados Unidos es el día 8 de marzo, que viaja a la Argentina Week regresando de Estados Unidos el 10", detalló Adorni.

El funcionario dijo que el gobierno también evalúa que, de regreso, Milei pueda tener "alguna escala en otro país sudamericano que se está terminando de definir".