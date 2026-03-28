El hijo de Bolsonaro elogia segundo mandato de Trump y se ve como presidente de Brasil

Derrotado por Lula en segunda vuelta en las presidenciales de 2022, Bolsonaro padre fue posteriormente declarado inelegible por sus ataques sin pruebas contra la fiabilidad de las urnas electrónicas utilizadas en Brasil.

Grapevine, Estados Unidos/Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, declaró el sábado en Estados Unidos que el segundo mandato de Donald Trump es "mucho mejor" que el primero, prometiendo a su vez una versión mejorada del mandato de su padre si él es elegido presidente de Brasil en octubre.

"Trump 2.0 es mucho mejor que Trump 1.0, ¿no es así? Pues Bolsonaro 2.0 también será mucho mejor", afirmó el senador de 44 años, ovacionado en Texas durante su discurso en la CPAC, la conferencia anual del movimiento conservador estadounidense.

El expresidente (2019-2022) de extrema derecha cumple actualmente una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. Su hijo Flavio se presenta como una opción más moderada que su padre.

En las elecciones de octubre, Flavio Bolsonaro tendrá como principal adversario al actual presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a un cuarto mandato a sus 80 años.

Siete meses antes de los comicios, los dos favoritos están codo a codo en las encuestas.

"No queremos injerencias en las elecciones en Brasil, como hizo la administración (del expresidente estadounidense Joe) Biden para llevar a Lula al poder", afirmó Flavio Bolsonaro.

"Si nuestro pueblo puede expresarse libremente en las redes sociales y si los votos se cuentan correctamente, vamos a ganar".

Derrotado por Lula en segunda vuelta en las presidenciales de 2022, Bolsonaro padre fue posteriormente declarado inelegible por sus ataques sin pruebas contra la fiabilidad de las urnas electrónicas utilizadas en Brasil.

Los conservadores brasileños denuncian asimismo regularmente la "censura" en redes sociales, después de que el Tribunal Supremo ordenó eliminar algunas cuentas acusadas de desinformación.

Durante la CPAC, Flavio Bolsonaro llamó a "observar las elecciones brasileñas con una atención extrema" y a "ejercer presiones diplomáticas para que las instituciones (brasileñas) funcionen correctamente".

Jair Bolsonaro fue condenado en septiembre por el Tribunal Supremo, que lo declaró culpable de conspirar para mantenerse en el poder "de forma autoritaria" pese a su derrota ante Lula.

El exmandatario está desde el viernes en prisión domiciliaria en Brasilia, gracias a una decisión judicial que lo eximió de volver a la cárcel tras dos semanas internado por una bronconeumonía.

En diciembre, el expresidente ungió a su hijo Flavio como candidato a la presidencia.