India ordena millas de evacuaciones por paso del ciclón Arnab

Según los medios de comunicación indios, las autoridades pidieron evacuar a alrededor de 50.000 personas hacia zonas seguras en el estado de Andhra Pradesh y 48.000 en Odisha.

Las autoridades indias ordenaron alrededor de 100.000 evacuaciones en el este del país antes del paso del potente ciclón Arnab que amenaza con lluvias torrenciales y ráfagas de viento de hasta 150 km/h, según los servicios meteorológicos nacionales.

El ciclón debería golpear la costa con "una muy fuerte tormenta ciclónica" el miércoles por la mañana, indicó el Departamento Meteorológico de India en un boletín.

Las autoridades de Nepal y de Sri Lanka, dos países vecinos, también emitieron alertas meteorológicas.

El martes, unas lluvias torrenciales azotaron la ciudad portuaria de Kakinada, en la región de Andhra Pradesh, y un fuerte olor golpeaba el litoral.

"Nunca he visto algo así", dijo Kotesh Kumar de 35 años a la AFP, añadiendo que el gobierno incitó a la población a hacer provisiones de productos de primera necesidad.

"Hubo un ciclón aquí hace tres años, pero el agua no había subido tanto", añadió.

Los ciclones son una amenaza recurrente en el golfo de Bengala y el norte del océano Índico.

La temporada de tormentas es particularmente intensa este año, agravada por el fenómeno meteorológico de El Niño.

Según los medios de comunicación indios, las autoridades pidieron evacuar a alrededor de 50.000 personas hacia zonas seguras en el estado de Andhra Pradesh y 48.000 en Odisha.