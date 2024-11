Juez ordena cancelar partido político de presidente de Guatemala, Benardo Arévalo

Ciudad de Guatemala/Un juez penal de Guatemala ordenó este jueves la cancelación del partido político del presidente Bernardo Arévalo por supuestas irregularidades en su inscripción, pero el tribunal electoral aseguró que no tiene potestad para hacerlo.

El jefe de la Fiscalía Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, informó que el juez Fredy Orellana, sancionado por Washington al igual que él por considerarlos "antidemocráticos" y "corruptos", acogió su solicitud de cancelación de Semilla.

Ambos lideran con la fiscal general Consuelo Porras -también sancionada- una ofensiva contra Arévalo desde que éste pasó a segunda ronda electoral en junio de 2023 prometiendo luchar contra la corrupción.

Orellana emitió su resolución contra Semilla por supuestamente presentar firmas falsas en su inscripción en 2017, amparado en una ley sobre crimen organizado que permitía a un juez suspender o cancelar personas jurídicas si incurrieron en "hechos ilícitos".

Esa ley fue reformada en ese punto el pasado lunes por el Congreso, lo que permitiría habilitar a Semilla, suspendido, a pedido de Cucurriche, desde que Arévalo ganó las elecciones en la segunda vuelta en agosto de 2023.

Pero la modificación a la ley aún no ha entrado en vigencia y Orellana apuró la orden de cancelación.

La presidenta del Tribunal Electoral, Blanca Alfaro, cuestionó el fallo judicial al recordar que la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial, resolvió el año pasado que suspender o cancelar partidos es potestad del poder electoral.

Alfaro aclaró que, aun con una eventual cancelación de Semilla, los cargos que ganó en los comicios no se ven afectados porque fueron elegidos "por la voluntad popular".

La decisión de Orellana "no puede cobrar vigencia porque un juez no puede ni suspender ni cancelar un partido", dijo el jefe de la bancada de Semilla en el Congreso, Samuel Pérez. "Originalmente no lo podía hacer" pero con la reforma quedó claro, insistió.