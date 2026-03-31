Juez ordena paralizar obras del salón de baile de Trump en la Casa Blanca

Trump es el "administrador" de la Casa Blanca, pero "¡no es, sin embargo, el propietario!" dictaminó el juez Richard Leon.

Un juez federal ordenó el martes la paralización de las obras de construcción de un gran salón de baile que ordenó el presidente Donald Trump en el ala Este de la Casa Blanca.

Trump es el "administrador" de la Casa Blanca, pero "¡no es, sin embargo, el propietario!" dictaminó el juez Richard Leon, según el cual es necesaria la aprobación del Congreso.

"Ningún estatuto otorga ni de lejos al presidente la autoridad que afirma tener" en este caso, sostuvo el juez.

Leon dictó su sentencia en respuesta a una impugnación legal presentada por el National Trust, una organización sin fines de lucro que se dedica a supervisar el estado de edificios históricos.

Trump afirma que el costo del salón de baile, estimado en 400 millones de dólares, es cubierto por donantes privados, incluidos sus acaudalados simpatizantes y un nutrido grupo de corporaciones.

Esta importante modificación, que cambia sustancialmente el aspecto exterior de la Casa Blanca, debería haber sido aprobada por el Congreso, que tiene la potestad financiera, en especial en lo que concierne a edificios históricos en Washington, que es un distrito federal.

"Las obras de construcción del salón de baile deben detenerse hasta que el Congreso autorice su finalización", dictaminó el juez.

Trump no esperó a consultar a juristas cuando decidió en octubre derribar el ala Este, que consistía en una extensión del cuerpo principal de la Casa Blanca, de una sola planta.

Constructor inmobiliario durante décadas, Trump aseguró que quería dejar como herencia a la Casa Blanca un salón de baile que pudiera acoger a como mínimo 1.000 personas, en lugar de los toldos provisionales que se instalaban hasta ahora en los jardines de la residencia, encima del césped.

"El National Trust me demanda por un salón de baile que está por debajo del presupuesto, adelantado al calendario, que se construye sin costo para el contribuyente y que será el mejor edificio de su tipo en cualquier parte del mundo" se quejó Trump rápidamente en un mensaje en su plataforma Truth Social.