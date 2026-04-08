Kast se somete a test antidrogas e impulsará ley para exigirlo a altos cargos públicos

La legislación vigente establece esta exigencia sólo para ministros y viceministros. Para senadores y diputados no es obligatorio y se hace aleatoriamente.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, se sometió el miércoles a un examen voluntario de detección de drogas y anunció que impulsará una ley que lo haga obligatorio a altos cargos públicos.

El mandatario de ultraderecha asumió el mes pasado con la promesa de imponer "mano dura" contra la delincuencia, en especial contra el crimen organizado, y busca dar una señal de que la política no está ligada con el tráfico de drogas.

"Si nosotros planteamos que tenemos un problema real de narcotráfico, de crimen organizado, tenemos que acreditar que cualquier autoridad que ejerce un cargo público debe estar muy lejos de lo que son las redes del narcotráfico", dijo Kast.

El presidente de 60 años se hizo un examen antidrogas mediante muestra de pelo, capaz de detectar consumo de más larga data que el test de análisis de orina.

Para esto acudió a un centro de salud privado, donde pagó de su bolsillo los cerca de 300 dólares que cuesta el procedimiento, según relató a periodistas.

Kast dijo que en las próximas semanas enviará un proyecto de ley para exigir la toma de un examen de detección de drogas al presidente, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, concejales y directivos de partidos políticos.

La legislación vigente establece esta exigencia sólo para ministros y viceministros. Para senadores y diputados no es obligatorio y se hace aleatoriamente.

"Quien ejerce un cargo público tendrá que entregar un certificado (...) para dar a conocer si tiene o no dependencia de drogas. La ciudadanía está esperando mucho mayor transparencia de sus representantes", enfatizó Kast.