El Kremlin llama a 'forzar' a Zelenski a firmar la paz

Francia y Reino Unido propusieron una tregua de un mes en Ucrania "en los aires, en los mares y en las infraestructuras energéticas", sin embargo, no hubo acuerdo.

El Kremlin instó este lunes a "forzar" al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a firmar la paz, y le responsabilizó del altercado "sin precedentes" que tuvo con Donald Trump en la Casa Blanca. "Alguien debe forzar a Zelenski a cambiar de opinión. No quiere la paz. Alguien debe forzarle a que quiera la paz", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa.

"Si lo hacen los europeos, honor y gloria para ellos", añadió, en referencia a la cumbre que reunió el domingo en Londres a dirigentes aliados de Kiev. Peskov responsabilizó además a Zelenski del altercado "sin precedentes" que tuvo con Trump.

"Estás jugando con la vida de millones de personas. Estás apostando con la tercera guerra mundial, y lo que estás haciendo es una gran falta de respeto a este país", le dijo un furioso Trump al mandatario ucraniano.

"Lo ocurrido el viernes en la Casa Blanca demostró lo difícil que será encontrar una vía para llegar a un acuerdo en Ucrania", estimó el portavoz del Kremlin, según el cual "Zelenski demostró una total falta de diplomacia". "En esta situación, los esfuerzos de Estados Unidos y la buena voluntad de Moscú solos, no serán suficientes" para poner fin al conflicto en Ucrania, apuntó.

En tanto, Francia y Reino Unido se reunieron para encontrar una propuesta de tregua en Ucrania, pero no hubo acuerdo. El secretario de Estado británico para las Fuerzas Armadas afirmó que París y Londres no se pusieron de acuerdo sobre una propuesta de tregua de un mes en Ucrania, mencionada el domingo por el presidente francés, Emmanuel Macron. "No hay acuerdo sobre cómo sería una tregua (...) pero estamos trabajando juntos, con Francia y nuestros aliados europeos, para determinar el camino a seguir para una paz duradera en Ucrania", declaró Luke Pollard a la radio Times.

"Hay varias opciones sobre la mesa, sujetas a conversaciones más profundas con los socios estadounidenses y europeos, pero no hay un acuerdo de una tregua de un mes", señaló un responsable del gobierno británico.

Macron declaró el domingo al diario francés Le Figaro que Francia y Reino Unido proponían una tregua de un mes en Ucrania "en los aires, en los mares y en las infraestructuras energéticas". Poco antes de una cumbre de los aliados europeos de Kiev celebrada el domingo en Londres, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció que París y Londres estaban trabajando en "un plan" para detener los combates entre Ucrania y Rusia.