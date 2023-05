Lula se reúne con Alberto Fernández para discutir financiamiento a exportaciones brasileñas

Brasilia, Brasil/El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne este martes con su par argentino, Alberto Fernández, quien llegó a la capital de Brasil para negociar una línea de crédito para las importaciones desde este país, confiaron fuentes de ambos gobiernos.

Fernández dialogará con Lula en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial, en un encuentro del que también participarán su ministro de Economía, Sergio Massa, y la contraparte brasileña, Fernando Haddad.

Relacionado Justicia de Brasil revierte suspensión de Telegram

El objetivo central de la reunión, dijo a la AFP una fuente que acompaña a la delegación argentina, será alcanzar un acuerdo para abrir una línea de crédito que incentive las exportaciones de Brasil hacia Argentina, país sumergido en una severa crisis de escasez de divisas.

Haddad dijo el martes a periodistas que en estos momentos unas 200 empresas brasileñas "no solo no están exportando, sino que no están recibiendo" los pagos correspondientes por las ventas, debido a las dificultades en el país vecino.

En un año electoral, Argentina sufre una profunda crisis económica, con una inflación anual de más de 100% y una apremiante escasez de reservas en el Banco Central.

Este año en particular, la entrada de divisas derivadas de las exportaciones agrícolas argentinas se verán afectadas por el impacto de una de las mayores sequías en 100 años.

La reunión entre Lula y Fernández se produce luego de una videollamada de 45 minutos que mantuvieron ambos jefes de Estado el jueves pasado.

En la comunicación, los mandatarios "destacaron la importancia de profundizar los vínculos de fraternidad y el comercio bilateral" entre otros temas, según comunicó la presidencia argentina.