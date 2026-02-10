Macron apoya el arranque de viñedos ante la crisis del sector vinícola en Francia

Estas medidas se concentran especialmente en zonas que producen vinos tintos económicos en el suroeste de Francia, como Burdeos o Languedoc.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó el lunes que para impulsar el sector vinícola, en crisis, era necesario sacrificar algunas viñas.

El sector del vino en Francia se ve confrontado a una sobreproducción, debido a la reducción de la demanda por los cambios en el consumo, a la competencia feroz y a las dificultades de exportación.

En su visita a la gran feria Wine Paris, Macron dijo a los productores que su actividad formaba parte del "estilo de vida francés", pero que se tenían que tomar medidas para revitalizar el sector.

Entre los esfuerzos posibles figura el último fondo de "arrachage" del gobierno, dotado con 130 millones de euros (155 millones de dólares), que empezó el viernes y propone subvenciones a los propietarios con pérdidas para que arranquen sus viñas.

"Hay que hacerlo... para que los demás (productores) conserven su valor", dijo Macron.

En años anteriores, para paliar el excedente de vino, Francia subvencionó su destilación en alcohol etílico, que luego puede utilizarse con fines industriales.

El grupo profesional francés CNAOC estimó en septiembre que el país tenía un excedente cada vez mayor de unas 100.000 hectáreas. Según esta fuente, ya se habían arrancado unas 50.000 hectáreas y otras 30.000 se verían impactadas con el nuevo fondo.

Los vinos franceses y europeos también se ven afectados por el aumento de los aranceles del 10%, y luego del 15%, impuestos a las bebidas alcohólicas europeas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2025.

Según datos de la aduana francesa, las exportaciones de bebidas a Estados Unidos, el principal destino del vino francés, cayeron el año pasado un 20%, hasta los 3.200 millones de euros.