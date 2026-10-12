Macron llama a estudiantes a protestar 'en calma, con orden' en Francia

Las protestas deben realizarse "en calma, con orden y respetando tanto las personas como los bienes", declaró Macron durante una visita al Salón Mundial del Automóvil de París.

París, Francia/El presidente francés, Emmanuel Macron, llamó este lunes a los estudiantes a protestar "en calma, con orden", al inicio de una nueva semana de manifestaciones para reclamar mejores condiciones en los liceos.

Francia registra protestas desde finales de septiembre de jóvenes, en su mayoría de entre 15 y 18 años, que denuncian la falta de reemplazo de profesores, horarios sobrecargados, aulas deterioradas e inadaptadas al cambio climático, etc.

Pero esta movilización, en su mayoría pacífica, se ha visto salpicada por violentos choques entre policías y manifestantes, que dejaron decenas de heridos. Un joven perdió incluso una mano por una granada aturdidora lanzada por los agentes.

Las protestas deben realizarse "en calma, con orden y respetando tanto las personas como los bienes", declaró Macron durante una visita al Salón Mundial del Automóvil de París.

Sus reivindicaciones son "temas que merecen tiempo, concertación, discusión, respeto", agregó el mandatario, la víspera de una nueva jornada de acciones y de huelga en apoyo a los estudiantes de liceo.

A la espera de la manifestación del martes, este lunes el número de liceos cerrados por las autoridades cayó a 130 de los 3.700 que cuenta el país y ocho miembros del personal educativo resultaron heridos, según el ministerio de Educación.

El pasado martes, entre 265.000 y 450.000 personas salieron a las calles en Francia al llamado de las organizaciones estudiantiles, con el apoyo de sindicatos y de los estudiantes de universidad.

Aunque el gobierno priorizó una respuesta policial a las protestas, con más de 5.000 menores detenidos, a finales de la semana pasada anunció la rápida contratación de 3.000 profesores sustitutos, en respuesta a uno de los reclamos.

Pero los manifestantes consideraron insuficiente esta medida. Además, algunos docentes "fueron llamados para hacer una sustitución en otra asignatura distinta a la suya", explicó en France 2 Sophie Vénétitay, del sindicato educativo Snes-FSU.