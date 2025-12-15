Magnate sancionado Chen Zhi, vinculado al comercio de habanos

Zhi está prófugo, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en octubre.

El empresario británico-camboyano Chen Zhi, sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido, está vinculado a Habanos, la sociedad hispano-cubana encargada de la comercialización mundial de los puros cubanos, según varias fuentes consultadas por la AFP.

Habanos es una empresa mixta formada a partes iguales por la estatal Cubatabaco y Tabacalera, con sede en España.

Zhi es "accionista mayoritario" de Allied Cigar Corporation, matriz de Tabacalera, según informó el lunes a la AFP un portavoz de la empresa española, confirmando las informaciones publicadas en la prensa especializada en puros.

"Se están tomando las medidas necesarias para garantizar que Chen Zhi quede completamente apartado de nuestras operaciones", precisó el portavoz. Destacó que los dos accionistas minoritarios desean adquirir la participación del empresario asiático.

En octubre, las autoridades estadounidenses imputaron a Zhi, fundador del grupo camboyano Prince, acusado de supervisar campos de trabajos forzados en Camboya, donde trabajadores víctimas de tráfico humano se dedican a estafas en línea.

Gran Bretaña también congeló activos comerciales e inmobiliarios en Londres por valor de más de 130 millones de dólares relacionados con la red de Zhi, mientras que Taiwán, Singapur y Hong Kong le han incautado bienes por unos 350 millones de dólares.

La AFP también tuvo acceso a un organigrama, proporcionado por una empresa distribuidora de puros en Escandinavia al ayuntamiento de la ciudad de Gotemburgo (Suecia), en el que el nombre de Zhi, nacido en China, aparece como principal accionista de varias sociedades pantalla con sede en Europa, Asia y el Caribe, lo que al final lleva a su participación accionarial en Tabacalera.

Para cumplir con la legislación sueca sobre tabaco y alcohol, Elite Trading Scandinavia proporcionó información sobre su accionariado al ayuntamiento de Gotemburgo. De acuerdo con esos datos, Zhi está registrado como "beneficiario efectivo", precisó el ayuntamiento a la AFP.

La empresa realiza "un proceso de reestructuración con el fin de excluir al Sr. Chen Zhi del grupo", agregó.

Tabacalera, que perteneció por años al grupo británico Imperial Brands, fue vendida en 2020 a un consorcio de inversores asiáticos, reunidos bajo el nombre de Allied Cigar Corporation. Ni el nombre ni el país de origen de estos inversores había sido revelado oficialmente.

Los puros son uno de los principales productos de exportación de Cuba, junto con el níquel y los servicios médicos. En 2024, Habanos alcanzó una facturación récord de 827 millones de dólares, gracias a una nueva política que posiciona al tabaco cubano como un producto de lujo.

La región Asia-Pacífico, que representa el 24% del valor de las ventas del grupo Habanos, ha sido un motor de crecimiento durante los últimos años, mientras que el mercado de Estados Unidos continúa cerrado debido al embargo económico.