TVN plus En vivo

Irán insta a los heridos en las protestas a que acudan a los hospitales

Organizaciones de derechos humanos acusan a las autoridades de haber matado a miles de personas en una represión sin precedentes y bajo un apagón de internet.

Momento en que un manifestante baja la bandera islámica de Irán y la cambia por la monarquica.
Momento en que un manifestante baja la bandera islámica de Irán y la cambia por la monarquica. / AFP
AFP
26 de enero 2026 - 14:47

El Ministerio de Salud de Irán instó este lunes a los heridos en las protestas a acudir a los hospitales, mientras organizaciones de derechos humanos acusan a las fuerzas de seguridad de haber detenido a manifestantes en centros médicos.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre con marchas por la crisis económica y derivaron en un movimiento masivo contra la república islámica, con grandes manifestaciones desde el 8 de enero.

Organizaciones de derechos humanos acusan a las autoridades de haber matado a miles de personas en una represión sin precedentes y bajo un apagón de internet, mientras Irán sostiene que la violencia fue causada por "alborotadores" incitados por Estados Unidos e Israel.

"Nuestro consejo al público es que, si sufren cualquier tipo de lesión, no intenten tratarla en casa y no deben preocuparse por acudir a los centros médicos", señaló el Ministerio de Salud en un comunicado difundido por la televisión estatal.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos han acusado a las fuerzas de seguridad iraníes de disparar rifles y escopetas cargadas con perdigones directamente a la cabeza y el torso de los manifestantes durante la represión, y luego de irrumpir en centros médicos y domicilios para identificar a los manifestantes por sus heridas y detenerlos.

"Algunos individuos heridos fueron detenidos antes de recibir tratamiento médico, otros durante el tratamiento mismo, y algunos inmediatamente después del alta, y trasladados a lugares desconocidos", indicó el Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Estados Unidos, en un informe publicado el viernes.

Temas relacionados

Irán protestas heridos
Si te lo perdiste
Lo último
stats