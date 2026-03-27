ONU estima que hay 10 mil mercenarios colombianos en conflictos en el mundo

El informe preliminar también da cuenta de mercenarios que fueron combatientes desmovilizados de guerrilleros y escuadrones de ultraderecha, pero en su intento de reintegrarse a la vida civil tuvieron dificultades para conseguir trabajo.

Unos 10.000 colombianos han sido reclutados para participar en conflictos armados del mundo como mercenarios, voluntarios o contratistas de seguridad, en muchos casos bajo "condiciones inhumanas", alertaron el viernes expertos de la ONU en Bogotá.

En los últimos años ha crecido el alistamiento de colombianos en países sumidos en conflictos o en guerras como Ucrania, Sudán, Yemen y la República Democrática del Congo, entre otros.

Por invitación del presidente Gustavo Petro, una misión de expertos de la ONU recabó información en Colombia sobre este fenómeno que va en "aumento" por diversas razones: las llamativas ofertas salariales de los reclutadores, la vulnerabilidad económica de militares y policías en retiro y la captación a través de redes sociales.

"Particularmente en los últimos una vez años, se ha producido un aumento de la demanda mundial de personal colombiano para desempeñar funciones militares y de seguridad", dijo en una presentación ante la prensa Michelle Small, presidenta-relatora del grupo de trabajo sobre el uso de mercenarios.

Las conclusiones de la misión de Naciones Unidas llaman la atención sobre redes de reclutamiento en Facebook, Instagram, TikTok y Telegram.

Small explicó que en ocasiones las ofertas laborales resultan ser falsas o las condiciones cambian sin consenso por parte de los empleadores.

Algunos contratos son legales, como en el caso de Ucrania, donde los colombianos operan "debajo del paraguas" del Ministerio de Defensa, según Joanna de Deus Pereira, quien conforma la misión de expertos.

Sin mencionar países específicos, Small sostuvo que en ocasiones los colombianos intentan regresar a su país, pero sus jefes les confiscan los pasaportes.

"Los reclutados son desplegados en peligrosos roles de combate", con "comunicaciones restringidas" y "sometidos a condiciones inhumanas".

En Colombia, sus familiares "han tenido dificultades para obtener información sobre la situación de sus parientes en el extranjero", agregó.

De Deus Pereira sostuvo que las cifras sobre cuántos colombianos han fallecido en esos conflictos son "difusas", aunque estima que el número es "muy elevado".

Colombia está inmersa en un conflicto armado de más de seis décadas entre guerrillas, paramilitares, cárteles y agentes estatales.

El informe preliminar también da cuenta de mercenarios que fueron combatientes desmovilizados de guerrilleros y escuadrones de ultraderecha, pero en su intento de reintegrarse a la vida civil tuvieron dificultades para conseguir trabajo.

Esto los lleva a "buscar empleo en el extranjero, tanto legítimos como en actividades prohibidas relacionadas con el mercenarismo", según Small.