El reconocimiento de Palestina enviará 'un mensaje muy claro' a Israel, según la diplomacia palestina

Palestina/El futuro reconocimiento del Estado de Palestina por parte de varios países, entre ellos Francia, al margen de la Asamblea General de la ONU, será "un mensaje muy claro" para Israel, declaró este miércoles la ministra de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, Varsen Aghabekian Shahin.

En una entrevista a la AFP a pocos días de la cumbre sobre la cuestión palestina que Francia y Arabia Saudita copresidirán el 22 de septiembre en la ONU -y en la que varios países han prometido reconocer al Estado de Palestina—, Aghabekian dijo esperar que la comunidad internacional cumpla con su palabra.

"El reconocimiento no es simbólico. Es algo muy importante, porque envía un mensaje muy claro a los israelíes sobre sus ilusiones de querer continuar su ocupación para siempre", aseguró.

La diplomática espera que el reconocimiento sea "un impulso para el futuro" y que frene a Israel.

"Israel le dice al mundo: 'Quiero seguir adelante, quiero construir este gran Israel', lo que implica una amenaza a la seguridad, la independencia y la soberanía de los Estados vecinos. Y la falta de reconocimiento reforzará a los extremistas de todos los bandos —israelíes y palestinos— porque ellos no quieren ver dos Estados coexistiendo", aseguró.

Israel anunció el martes el inicio de una gran ofensiva terrestre y aérea sobre ciudad de Gaza con el fin de "eliminar" al movimiento islamista Hamás, cuyo ataque el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

La campaña de represalia israelí ha matado al menos a 65.062 palestinos en la Franja de Gaza, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamás, que la ONU considera fiables.