Mercedes De Freitas sobre elecciones en Venezuela: 'Miedo, esperanza y oportunidad, entre las emociones que mueven todo el país'

Ciudad de Panamá/Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Internacional de Venezuela, habló en Mesa de Periodistas sobre la expectativa que se espera para este próximo domingo 28 de julio, donde se llevará a cabo el proceso de elección presidencial.

Yo creo que la palabra que mejor define todo es incertidumbre, porque puede pasar cualquier cosa”, señaló De Freitas.

Además de haber una realidad en las encuestas, donde el porcentaje de semana a semana refleja una ampliación a favor de la oposición.

Agregó que va a ser difícil que haya un cambio en la realidad de las encuestas a menos que los escenarios del gobierno empiecen a crear obstáculos adicionales de los que ha hecho hasta el momento.

Indicó que algunos de estos obstáculos pueden ser cierres de centros electorales, blackout eléctrico, violencia de centros electorales, cierre de máquinas del 20 % de mesas que podrían hacer la diferencia, y el más temido e importante es la posible suspensión de la tarjeta por la que la mayoría de ciudadanos votaría a favor de la oposición, habiendo una larga lista de situaciones que quizás podría hacer el gobierno.

Si se realizan todas estas acciones, quedaría en evidencia y ya se podría hablar de fraude electoral”, manifestó.

Los venezolanos que se encuentran fuera del país no podrán emitir su voto porque el padrón electoral no fue 'limpiado', ya que los mismos no pudieron realizar el proceso de cambio de residencia y de este modo, alrededor de 2 a 4 millones de personas no podrán consolidar su voto con el candidato de su preferencia y aparecería como una extensión mayor de la real, dijo la directora de Transparencia Internacional.

La gente se ve entre miedo, esperanza, oportunidad y en esas emociones se mueve todo el país. — Mercedes De Freitas - Directora de Transparencia Internacional de Venezuela

Sobre el caso del expresidente argentino, Alberto Fernández, que le suspendieron la invitación como observador electoral en Venezuela, además de otros que lideraban la lista, y, en vista de ello, Luis Alberto Murillo, canciller colombiano, iría en compañía de Celso Amorim, excanciller y asesor presidencial de Brasil, aseguró que no estaría en el proceso electoral, debido al ataque del presidente Maduro sobre el sistema electoral brasilero.

Otra de las tensiones, indicó De Freitas, es el cómo va a actuar la fuerza armada, si habrá represión hacia los ciudadanos como fue en el 2014 o 2017 en las calles, acotejando que en conversaciones con personas y de lo poco que conocen dentro de la fuerza armada es que todo apunta a que no haya una represión, ya que están mal como el resto de los venezolanos.

La situación económica de los altos mandos en la fuerza armada como tenientes, capitán, es menor a $100.00 dólares al mes, aun recibiendo bonos; sin embargo, los soldados reciben como pago mensual de $2.00 a $20.00 dólares.

Hemos tenido 25 años en donde la fuerza armada ha estado controlada por un poder político", señaló.

De Freitas estima que haya probabilidad de que pueda haber colas y se puedan extender las elecciones. Además, al pasar de las horas y no sean los días, la situación va a ser más tensa, esperando a que el liderazgo de la oposición y el político mantenga la cordura y que los simpatizantes esperen los resultados en paz.

"Nosotros tenemos prohibido tener posición política, lo que pasa es que estamos en un sistema que hemos definido como sistema de gran corrupción’ y eso nos hace esperar un cambio hacia la democracia. Estamos en un régimen autoritario en donde el estado de derecho no existe y los ciudadanos estamos en la indefensión", dijo De Freitas.