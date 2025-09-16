Mercosur y EFTA firman acuerdo de libre comercio en medio de proteccionismo de Trump

Su entrada en vigor aún depende de su ratificación por los parlamentos de cada país miembro de ambos bloques.

El Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) firmaron el martes un acuerdo de libre comercio que abre un mercado de 300 millones de personas, una "señal clara" ante las medidas proteccionistas de Washington, según Brasil.

El tratado incluye a Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein por la EFTA, y Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia por el Mercosur, con un PIB conjunto de unos 4,3 billones de dólares.

"Hoy enviamos una señal clara de que, en un mundo marcado por restricciones comerciales y por el aumento del proteccionismo, seguimos defendiendo el comercio internacional basado en reglas", dijo el canciller brasileño, Mauro Vieira, durante la ceremonia de firma en Río de Janeiro.

Su entrada en vigor aún depende de su ratificación por los parlamentos de cada país miembro de ambos bloques.

La firma ocurre en un contexto internacional marcado por fuertes tensiones comerciales, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump lanzara una serie de aranceles a productos europeos y brasileños.

Vieira subrayó también que existen "excelentes perspectivas" para la firma antes de fin de año del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, bloque del que Brasil ejerce la presidencia rotativa.

La Comisión Europea puso en marcha este mes el proceso de ratificación del tratado, negociado durante décadas entre ambos bloques.

Las negociaciones entre el Mercosur y la EFTA se iniciaron en enero de 2017 y concluyeron en julio de este año. El proceso se aceleró después de que los bloques anunciaran un "acuerdo político" en 2019, aunque los textos permanecieron sujetos a negociación hasta este año.

El pacto abarca múltiples disciplinas comerciales, desde comercio de bienes hasta propiedad intelectual, pasando por barreras técnicas al comercio, medidas sanitarias y servicios digitales, entre otros.