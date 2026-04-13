Mexicana Pemex contiene derrame de diésel en refinería de EEUU

La refinería Deer Park está ubicada junto al canal de navegación de Houston. Pemex adquirió la totalidad del complejo en 2022 al comprar la parte accionaria de la petrolera anglo-holandesa Shell.

La petrolera estatal mexicana Pemex informó este lunes que contuvo un derrame de diésel en una refinería de su propiedad en Estados Unidos, cuatro días después de un incendio en otro complejo de la empresa en el sur de México.

El nuevo incidente ocurrió en la refinería de Deer Park en el área metropolitana de Houston, Texas. El jueves se había registrado un incendio en la refinería Dos Bocas de Pemex en el estado mexicano de Tabasco (sur). En ese mismo complejo cinco personas murieron en un incendio el pasado 18 de marzo.

Pemex dijo en un comunicado que el derrame en Deer Park ocurrió por "la interacción de dos barcos privados, uno que era abastecido con diésel y otro que acababa de completar su carga".

Añadió que la refinería activó sus protocolos de seguridad e informó a la comunidad y a las autoridades correspondientes.

"Se estima que las reparaciones y limpieza total sean de aproximadamente dos días", dijo.

La refinería Deer Park está ubicada junto al canal de navegación de Houston. Pemex adquirió la totalidad del complejo en 2022 al comprar la parte accionaria de la petrolera anglo-holandesa Shell.