México envía ayuda humanitaria a Cuba antes del martes

La ayuda a Cuba será enviada "si no este fin de semana, el lunes a más tardar, y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos han pedido", detalló Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

México enviará un cargamento de ayuda humanitaria a Cuba antes del martes mientras sigue negociando una eventual entrega de petróleo sin ser sancionado por Estados Unidos, informó este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum.

La isla enfrenta una profunda crisis energética y de carencias agudizada por la suspensión de suministro de crudo desde Venezuela tras la intervención militar estadounidense en ese país y la captura del presidente Nicolás Maduro.

Dijo además que continúan "los trabajos diplomáticos" para reanudar envíos de petróleo en momentos en que el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con aranceles a quienes suministren combustibles a la isla.

"Obviamente no queremos que haya sanciones para México (...) estamos en ese proceso de diálogo", añadió la mandataria.

Las ventas de petróleo y derivados de México a Cuba sumaron 496 millones de dólares en 2025, menos del 1% de la producción de la empresa estatal Pemex, informó el pasado miércoles la firma.

Estos envíos de hidrocarburos responden a razones humanitarias, argumentó Pemex.