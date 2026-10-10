México evacúa poblados costeros ante el paso del huracán Simón

Decenas de marinos se preparaban para integrar una brigada de emergencia equipada con maquinaria para retirar escombros y una planta potabilizadora móvil.

Puerto Vallarta, México/El huracán Simón se aproxima por el Pacífico hacia México, donde la Marina evacuó a un centenar de personas de poblados costeros amenazados por este ciclón que tocará tierra con gran intensidad.

Las familias llegaron desde localidades cercanas al punto donde se prevé que Simón toque tierra la madrugada del domingo, posiblemente como categoría 4 de 5 en la escala de Saffir-Simpson.

Un equipo de la AFP está en Puerto Vallarta, donde arribaron las personas evacuadas, algunas con sus perros como Elena Glumas, de 63 años.

"Hace tres años perdimos todo; ahora, pues, digo, la vida es primero", afirmó al bajar del ferry. Se refiere al huracán Lidia que en 2023 azotó Yelapa, el pueblo costero donde vive, con lluvias torrenciales.

Fue el único viaje previsto este sábado debido a las condiciones "bastante violentas" del oleaje mar adentro, explicó a la prensa el contralmirante Tayatzin Guerrero.

En el malecón de Puerto Vallarta aún se observaban turistas la tarde del sábado. Las olas comienzan a crecer, pero el mar no rompe con demasiada fuerza aún.

"Todo va a estar bien"

A esta ciudad costera la favorecen su ubicación en una bahía y la presencia de montañas que atenúan la fuerza de los ciclones.

"Aparentemente el oleaje es inofensivo, pero (...) los puede sorprender y arrastrar", indicó Guerrero refiriéndose a los paseantes que aún deambulan.

Por la mañana, los comerciantes aceleraron las medidas preventivas. Tapiaron puertas y ventanas para proteger sus negocios.

En uno de esos tablones podía leerse, pintada con aerosol, la frase "Simón dice: 'todo va a estar bien'", en referencia al popular juego en el que los niños siguen instrucciones.

En una zona del malecón se observan rocas del tamaño de un puño que el mar arrojó desde temprano.

Las autoridades prevén una temporada de huracanes más intensa debido al fenómeno climático de El Niño, que calienta las aguas del Pacífico y propicia la formación de fuertes ciclones.

También genera inquietud la velocidad del meteoro: Simón avanzaba a menos de 10 km/h, y cuanto más lento se desplaza un huracán, mayores daños puede provocar.

Las autoridades ordenaron el resguardo de la población a partir de las 16H00 locales (22H00 GMT).

El último reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) pronostica que Simón se acerque a la zona la noche del sábado o a primera hora del domingo.

"Ojalá solo sea el susto"

Puerto Vallarta es uno de los destinos de playa más visitados del país gracias a sus playas, su oferta hotelera y su vida nocturna.

Algunos turistas comenzaron a darse cuenta el viernes de que el ciclón podría arruinar sus vacaciones.

"Vamos a disfrutar lo más que se pueda, aunque sea nada más por el día de hoy", dijo Edna Morales, de 41 años, que llegó desde el norte del país junto con su esposo a celebrar su aniversario.

En el hotel les dijeron que posiblemente deban evacuar el sábado hacia un refugio.

"Ojalá solo sea el susto", indicó por su parte Isabel Peña, empleada de limpieza en un hotel. "No me preocupa".

"Lo que más se teme es que el agua alcance gran altura (...) como pasó con el huracán Kenna", dijo Paulina Pérez, dueña de una mueblería ubicada en el malecón.

Se refiere a un ciclón que en el 2002 hizo flotar autos en las calles y dejó unos cuatro muertos.

Pérez pintó también en uno de los tablones que instaló en su comercio: "Simón, sé breve, pacífico".

Las amplias bandas nubosas de Simón ya provocaron inundaciones en calles de Acapulco, otro importante destino turístico situado más al sur, a causa de lluvias torrenciales.

El viernes autoridades se reunieron en instalaciones de la Marina en Puerto Vallarta.

Decenas de marinos se preparaban para integrar una brigada de emergencia equipada con maquinaria para retirar escombros y una planta potabilizadora móvil.