Asunción, Paraguay/La justicia de Paraguay solicitó el arresto del exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos en la causa por el colapso del banco Ueno, por la que ya fue destituido y encarcelado el expresidente Santiago Peña, informó este viernes la fiscalía.

La fiscalía explicó que el pedido de arresto del exministro de Santiago Peña se basa en "supuestos hechos punibles de administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y lavado de activos", según la orden a la que tuvo acceso la AFP.

Agentes de la Policía Nacional fueron desplegados frente al domicilio del exfuncionario en Asunción en forma preventiva. El comisario Plácido Meza confirmó a radio Ñanduti que aguardan la llegada de la comitiva fiscal para concretar el arresto.

El colapso de Ueno provocó el 6 de noviembre la destitución de Peña de la presidencia por juicio político sumarísimo. Quedó detenido ese mismo día.

Otra veintena de personas, entre ellos varios exfuncionarios y sus familiares, también fueron arrestados.

El Banco Central intervino en la crisis y procedió a la devolución de gran parte de los depósitos del banco que gestionaba millones de dólares en jubilaciones y varias cuentas oficiales, además de depósitos de la Conmebol, entre otras corporaciones.

De acuerdo a la investigación, la fiscalía detectó que en julio de 2025, mientras era ministro, Fernández Valdovinos "autorizó la colocación de 250.000 millones de guaraníes (unos 38,8 millones de dólares) de recursos previsionales de la Caja Fiscal en certificados de ahorro de Ueno Bank S.A. a un plazo de cinco años".

Posterior a su salida como ministro, en agosto de 2026 suscribió un contrato de consultoría millonario con el grupo económico que controlaba el banco.

La hipótesis de la fiscalía es que ese contrato sería "una retribución personal vinculada con la autorización ministerial que permitió la colocación de los fondos previsionales en la entidad bancaria".

También se investiga su supuesta participación en una "estructura organizada integrada por autoridades del Poder Ejecutivo y del órgano regulador del sistema financiero (...) para favorecer el financiamiento, la liquidez y el funcionamiento" del banco.

Fernández Valdovinos fue una figura central de la política económica del gobierno de Santiago Peña desde agosto de 2023 hasta su renuncia, el 31 de marzo de 2026, cuando pasó a ocupar el cargo de consejero de la entidad binacional Itaipú.

La fiscalía había ordenado un allanamiento de la vivienda del exministro el 10 de noviembre.

El banco colapsó a principios de noviembre por insolvencia y congeló depósitos de unos 1,8 millones de clientes. Más del 80% de los ahorristas recibieron luego sus depósitos.