Milei propone 'flexibilizar' Mercosur para que cada país busque acuerdos comerciales 'convenientes'

El Mercosur no habilita a sus socios a buscar acuerdos comerciales con terceros países sin la anuencia de los demás socios.

Montevideo, Uruguay/El presidente de Argentina, Javier Milei, propuso el viernes, al asumir la presidencia pro témpore del Mercosur, "flexibilizar" este bloque comercial de manera que cada socio tenga autonomía para buscar acuerdos "convenientes" para sus intereses.

El ultraliberal Milei habló en Montevideo durante la 65ª cumbre del Mercosur, al recibir hasta mediados del año próximo el mando rotativo del grupo que su país fundó con Brasil, Paraguay y Uruguay en 1991, al que se sumó recientemente Bolivia.

"Nuestra presidencia explorará un régimen de mayor flexibilidad y autonomía comercial para los integrantes del bloque, para que cada uno pueda entablar acuerdos comerciales que le resulten convenientes", aseguró.

Relacionado El Mercosur y la UE anuncian acuerdo para un tratado de libre comercio

"Que cada país pueda determinar hasta dónde sí y hasta dónde no, haciéndose eco de las necesidades de su propia población, entendiendo que el bloque se beneficia del beneficio de sus integrantes", enfatizó.

El presidente argentino, que en un discurso más temprano había advertido que el Mercosur "terminó convirtiéndose en una prisión" para sus socios, anunció que quiere "revisar el arancel externo común, que es excesivamente alto".

"Somos el único bloque comercial que en la última década no bajó aranceles. No crean que no hay una relación entre este dato y nuestros escasos resultados comerciales", afirmó, y dijo que Argentina propondrá "ajustarlo" para asegurar "una inserción más competitiva en los mercados globales".

Relacionado Panamá ingresa al Mercosur como Estado asociado

Para Milei, el grupo tiene dos opciones. "La realidad es que tenemos dos caminos. O aceptamos que el Mercosur no funciona y lo disolvemos, lo cual no es la voluntad del gobierno argentino. O lo adaptamos para que sea funcional a las necesidades actuales de sus integrantes", expresó.

El Mercosur no habilita a sus socios a buscar acuerdos comerciales con terceros países sin la anuencia de los demás socios. Durante su mandato, que culmina en marzo, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, abogó infructuosamente por flexibilizar el bloque, en línea con sus predecesores.