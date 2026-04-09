Mueren una niña y un adolescente en medio de inundaciones en República Dominicana

Autoridades emitieron alertas preventivas en 16 de las 31 provincias del país por las intensas lluvias acompañadas por descargas eléctricas que comenzaron desde el martes por la noche.

Una niña de dos años y un adolescente murieron en medio de las inundaciones este miércoles en República Dominicana, que provocaron además cortes eléctricos, suspensión de clases y la reducción de la jornada laboral.

Autoridades emitieron alertas preventivas en 16 de las 31 provincias del país por las intensas lluvias acompañadas por descargas eléctricas que comenzaron desde el martes por la noche.

La niña falleció al derrumbarse una pared en su casa por un deslizamiento de tierra ocurrido tras horas de lluvia, explicaron a la AFP funcionarios de la Cruz Roja.

Un adolescente de 16 años también murió al ser arrastrado por una cañada (drenaje), declaró a la AFP el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña.

Juan Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de República Dominicana, dijo a la prensa que la muerte de la niña ocurrió en Santo Domingo oeste, un municipio de la capital.

Varios vehículos quedaron cubiertos bajo las aguas, otros fueron arrastrados por las corrientes. Autoridades estiman que unas 250.000 familias resultaron expuestas a las inundaciones causadas por volúmenes de lluvia por encima del promedio.

"No hay suelo que pueda absorber esa cantidad de agua, ni hay tampoco alcantarillado que pueda conducir la misma, por eso se producen las inundaciones urbanas", indicó Méndez.

Unas 4.000 viviendas en la isla sufrieron daños, según la Cruz Roja.

La jornada laboral fue reducida debido a las dificultades de traslado. "Se debe priorizar trabajo remoto y mantener presencial los servicios esenciales", informó más temprano el ministro de Administración Pública Sigmund Freund.

Edesur, una de las principales compañías eléctricas de la isla caribeña conocida por sus paradisíacas playas, reportó fallas que dejaron sin suministro a varios sectores de la capital, Santo Domingo.

"El sistema eléctrico ha sido impactado por múltiples averías producto de los torrenciales aguaceros que han ocurrido en distintas zonas del país", indicó la empresa en un comunicado.

El metro también interrumpió operaciones en medio de las inundaciones.