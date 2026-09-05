Dos muertos y 81 heridos tras explosiones en recinto militar en Bolivia

Las dos detonaciones, la segunda la más dañina, ocurrieron alrededor de las 14:30 locales (18:30 GMT) en Viacha, a 30 km de la sede de gobierno.

Panamá/Dos fuertes explosiones en una dependencia militar de Bolivia donde se guardaba material pirotécnico dejaron este viernes al menos dos personas muertas y 81 heridas en una ciudad al sur de La Paz, según un balance del Ministerio de Defensa.

Las dos detonaciones, la segunda la más dañina, ocurrieron alrededor de las 14:30 locales (18:30 GMT) en Viacha, a 30 km de la sede de gobierno.

Viviendas con ventanas rotas, escombros volando por los aires y una densa columna de humo negro que se elevó en medio de la ciudad: las imágenes quedaron grabadas en videos ciudadanos difundidos por medios locales.

En los alrededores del recinto militar, decenas de policías cerraron el paso a los transeúntes y a la prensa, constató un colaborador de la AFP.

"Hasta este momento tenemos dos personas fallecidas confirmadas y siete personas reportadas como desaparecidas", dijo Ernesto Justiniano, ministro de Defensa, en conferencia con los medios.

Los muertos y los desaparecidos son militares que sirven en la instalación, confirmó la institución en un comunicado posterior.

"Tenemos además 81 personas reportadas heridas, dos de ellas en estado de gravedad", agregó Justiniano.

Un informe anterior de la policía daba cuenta de dos muertos, siete desaparecidos y 59 heridos.

Vecinos de la zona fueron evacuados a un albergue temporal. Según el ministro, "todavía no es prudente" que vuelvan a sus hogares, pues "existen viviendas afectadas por la onda expansiva".

En la zona afectada se interrumpió el suministro de luz.

En las próximas horas se continuarán trabajos para remover los escombros, informó a la prensa el coronel Roger Roca, vocero de la policía.

"Se tiene controlado el incidente", agregó. Bomberos trabajaban con camiones cisterna en el lugar para reducir el foco de calor, según imágenes difundidas por medios locales.

Investigación

El presidente Rodrigo Paz expresó su "profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con quienes resultaron heridas y con todos los vecinos afectados por las explosiones".

"He instruido, además, que se realice una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido. Debemos establecer con absoluta claridad las causas de este hecho, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan", afirmó en X el mandatario.

El ministro Justiniano precisó que hubo dos explosiones. "La primera habría involucrado pólvora negra, correspondiente a material pirotécnico almacenado en el lugar".

"Posteriormente, se produjo una segunda detonación de mucho mayor magnitud", cuya causa y el material que explosionó todavía "están siendo determinados", explicó.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa precisó en un comunicado que ningún tipo de armamento bélico fue detonado.

La institución también informó que la Fiscalía, que desplazó investigadores al lugar, abrió una pesquisa penal por "homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos".

"En este momento, nuestra prioridad está en las personas: atender a los heridos, acompañar a sus familias y continuar las labores de búsqueda y verificación", dijo Justiniano.