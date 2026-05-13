El mundo agota sus reservas de petróleo a velocidad récord por la guerra en Oriente Medio, alerta la AIE

La cifra se suma a la reducción de 129 millones de barriles registrada en marzo, tras el inicio de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero.

El mundo está agotando sus reservas de petróleo a un “ritmo récord”, en medio de la guerra en Oriente Medio que está afectando severamente el suministro procedente del Golfo, advirtió este miércoles la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Las reservas globales cayeron en 117 millones de barriles en abril, indicó la agencia con sede en París en su informe mensual.

La cifra se suma a la reducción de 129 millones de barriles registrada en marzo, tras el inicio de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero.

“La rápida contracción de las reservas, en medio de estas perturbaciones continuadas, puede hacer presagiar futuras subidas de precios del crudo”, señaló la AIE, organismo que representa los intereses de los países consumidores.

En detalle, la oferta mundial de petróleo disminuyó en 1,8 millones de barriles diarios en abril, situándose en 95,1 millones de barriles diarios (mbd). La pérdida total de suministro respecto a febrero asciende ya a 12,8 mbd.

Actualmente, el bloqueo es doble. Por un lado, Irán cerró prácticamente el estrecho de Ormuz —paso clave para el petróleo y el gas natural licuado del Golfo— en represalia por la ofensiva lanzada el 28 de febrero.

Por otro lado, Estados Unidos mantiene desde mediados de abril un bloqueo naval sobre los puertos iraníes para impedir la exportación de crudo de la República Islámica.

La situación ha provocado un incremento de los precios internacionales del petróleo y ha obligado a numerosos países a recurrir a sus reservas estratégicas. Algunas naciones asiáticas, altamente dependientes del crudo del Golfo, incluso han aplicado medidas drásticas de ahorro energético.

La AIE anunció en marzo la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas pertenecientes a sus 32 países miembros. Hasta ahora, ya se han movilizado alrededor de 164 millones de barriles.

“El ritmo de liberación de reservas de emergencia se aceleró en abril, y en los próximos meses se espera que lleguen al mercado mayores volúmenes”, indicó la agencia.

La preocupación aumenta a medida que se aproxima el verano boreal. Varias aerolíneas advirtieron que podrían enfrentar escasez de combustible en cuestión de semanas si la crisis persiste.

El alza de precios también está afectando las perspectivas de demanda mundial.

La AIE prevé ahora que la demanda global se reduzca en 2,4 millones de barriles diarios durante el segundo trimestre del año.

Según el organismo, si el suministro de crudo logra reanudarse progresivamente a través del estrecho de Ormuz en junio, la oferta mundial de petróleo disminuirá en promedio 3,9 mbd en 2026, ubicándose en 102,25 mbd.