El costo de ir a trabajar: usuarios gastan hasta 10 dólares diarios en transporte

Los usuarios coinciden en que cada aumento en el combustible genera preocupación, debido a que impacta directamente su economía familiar.

Trabajadores y estudiantes que viajan diariamente desde La Chorrera hacia la ciudad de Panamá aseguran que el aumento en los costos de movilización los obliga a recortar gastos del hogar para poder cumplir con sus jornadas laborales y académicas.

Usuarios consultados en la piquera de buses tipo coaster y panel que operan hacia Plaza 5 de Mayo señalaron que actualmente gastan cerca de 10 dólares diarios solo en transporte, tomando en cuenta pasajes, recargas y, en algunos casos, taxis nocturnos.

Ibrahim, es uno de esos usuarios que explicó que el trayecto desde Chorrera hasta Panamá representa un fuerte golpe económico.

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“Son dos dólares para venir y dos dólares para regresar, pero además hay que pagar transporte interno, recargas y muchas veces taxi en la noche”, relató.

Según detalló, el costo puede elevarse hasta siete o diez dólares diarios cuando el transporte público deja de operar en horas nocturnas.

“La verdad es que toca recortar otros gastos, los llamados gastos hormiga, porque igual uno tiene que trabajar”, expresó.

“Todo sube menos el salario”

Los usuarios coinciden en que cada aumento en el combustible genera preocupación, debido a que impacta directamente su economía familiar.

“Todo sube menos el salario”, comentó una de las pasajeras consultadas.

Otra usuaria explicó que incluso mantener una motocicleta como medio de transporte se ha vuelto complicado por el costo del combustible.

Muchos trabajadores indicaron que han tenido que reorganizar sus presupuestos, limitar gastos personales y reducir actividades para garantizar el dinero del transporte diario.

Transportistas aseguran que los costos operativos también aumentan

Por su parte, conductores y transportistas señalaron que enfrentan un incremento constante en gastos de combustible, mantenimiento y piezas, aunque aseguraron que, por el momento, el pasaje se mantendrá en dos balboas.

“Tenemos más de 15 años sin una revisión de la tarifa y cada vez suben más los costos de mantenimiento, ruedas y combustible”, manifestó uno de los conductores.

Otro transportista explicó que un día de viaje de ida y vuelta entre Chorrera y Panamá puede representar hasta 35 dólares en combustible.

“Todo sube, lo único que no sube es el pasaje”, afirmó.

Usuarios buscan rutas más económicas

Las personas consultadas señalaron que optan por utilizar buses habilitados para circular por el puente de las Américas, debido a que representan una alternativa más económica que trasladarse hasta la Terminal de Transporte en Albrook a través del Puente Centenario.

Sin embargo, aseguran que, pese a buscar opciones más accesibles, el costo de trasladarse diariamente a la ciudad de Panamá continúa afectando significativamente la economía de cientos de familias de Panamá Oeste.

Información de Yenny Caballero