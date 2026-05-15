Gobierno de Bolivia llega a un acuerdo con mineros que chocaron con policías en La Paz

Los mineros exigían la renuncia del mandatario centroderechista Rodrigo Paz, en el poder desde noviembre, tras considerar que no había atendido sus reclamos.

La Paz, Bolivia/El gobierno de Bolivia llegó a un acuerdo este viernes con miles de mineros que el día anterior se enfrentaron con la policía en una protesta que paralizó el centro de La Paz, informó el Ministerio de Economía.

La negociación se prolongó por horas hasta la madrugada. La tarde del jueves la policía impidió la entrada de los manifestantes a la plaza de armas, donde se ubican el Palacio de Gobierno y el Congreso, con gases lacrimógenos, mientras los mineros lanzaban con hondas piedras y explosivos, constató la AFP.

Los mineros exigían la renuncia del mandatario centroderechista Rodrigo Paz, en el poder desde noviembre, tras considerar que no había atendido sus reclamos. Piden abastecimiento de combustibles, ampliación de áreas mineras y suministro de explosivos para trabajar, entre otros.

"Hemos tenido una larguísima reunión, casi 12 horas conversando", dijo este viernes José Gabriel Espinoza, ministro de Economía, a la prensa. "Hemos logrado varios acuerdos, se van a anunciar", agregó sin dar más detalles del contenido del arreglo.

Durante la jornada de protestas la Policía arrestó a por los menos seis manifestantes que fueron liberados horas después, informó la televisora Unitel.

Desde inicios de mayo, protestas de distintos sectores presionan al gobierno de Rodrigo Paz.

Obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas se manifiestan en calles y carreteras con reclamos como aumentos salariales, abastecimiento de combustibles y la no privatización de empresas públicas.

El jueves la Central Obrera Bolivia (COB), el principal sindicato del país, radicalizó sus demandas. "Acá hay un pedido único (...) que es el alejamiento y la renuncia del presidente", dijo Mario Argollo, máximo representante de la COB, en conferencia de prensa.

Este viernes se reportan al menos 26 puntos de bloqueo en las carreteras del país, la mayoría de ellos en los accesos a La Paz según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, que impiden el abastecimiento de alimentos de la ciudad.

Los precios de productos como la carne de pollo y algunos vegetales se han disparado en la última semana en los mercados locales de abasto.

Bolivia pasa por su peor crisis económica en 40 años debido a la escasez de dólares, agotados por una política de subsidios que Paz eliminó en diciembre. La inflación interanual fue de 14% en abril.