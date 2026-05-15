La OMS alerta sobre el éxito de las bolsitas de nicotina o 'snus'

Los productos que contienen nicotina y aromas dulces "están diseñados para ser adictivos", advirtió Krug. Estas bolsitas de nicotina son presentadas normalmente como productos "modernos", "discretos" y "libres de tabaco".

Ginebra, Suiza/La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el viernes sobre la rápida popularización mundial de las de bolsitas de nicotina, también llamadas "snus", y denunció las tácticas comerciales agresivas de la industria tabacalera para enganchar a los jóvenes.

El "snus" se coloca entre el labio y la encía para que que así se libere la nicotina a través de la mucosa bucal. Estos productos están remodelando toda la industria del tabaco y de sus derivados, indicó la OMS en su comunicado.

"Los gobiernos están viendo una comercialización rápida de estos productos, sobre todo entre los adolescentes y los jóvenes, que son objeto de una agresiva y engañosa campaña comercial", declaró Etienne Krug, el jefe del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS.

Los productos que contienen nicotina y aromas dulces "están diseñados para ser adictivos", advirtió Krug. Estas bolsitas de nicotina son presentadas normalmente como productos "modernos", "discretos" y "libres de tabaco".

Se expanden tan velozmente que los países no consiguen actualizar a tiempo las normativas para regularlos, previno la organización de salud en su primer comunicado sobre estos productos.

7,000 millones de dólares

Más de 23,000 millones de bolsitas de nicotina se vendieron en 2024, es decir, un 50 % más que el año anterior.

Y el mercado mundial del "snus", o también conocido como "pouchs", alcanzó cerca de 7.000 millones de dólares en 2025.

Las ventas son más altas en América del Norte, donde se registra un fuerte crecimiento. Según el informe de la OMS, una marca popular de bolsitas de nicotina que en 2017 se distribuía en apenas unos 9.000 puntos de venta en Estados Unidos, en 2024 estaba disponible en 150,000 tiendas.

Los "pouchs" también están teniendo un gran éxito en naciones europeas como Alemania, Polonia y Suecia, y se espera que su crecimiento sea rápido en otros países, como Pakistán, según la OMS.

"No se trata solo de una tendencia de mercado, es un desafío de salud pública que evoluciona rápidamente", subraya Vinayak Prasad, responsable de la campaña de lucha antitabaco en la OMS.

Aromas dulces

Las tácticas de la industria para atraer a los jóvenes incluyen envases elegantes y sabores como chicle y ositos de goma.

También recurrieron a "influencers" y a una intensa promoción en redes sociales, así como al patrocinio de conciertos y eventos deportivos como la Fórmula 1. Prasad denunció los anuncios que insisten en el consumo "discreto" del "snus", lo que permite escapar a la vigilancia de los padres o de los profesores, con eslóganes como "Olvida las reglas" o "En cualquier momento, en cualquier lugar".

Criticó duramente la publicidad engañosa de las empresas, que presentan los "pouchs" como menos peligrosos que los cigarrillos tradicionales, e incluso como una herramienta para ayudar a dejar de fumar.

"Las bolsas de nicotina no son productos libres de riesgo y no deberían comercializarse de manera que generen una nueva generación adicta", dijo Prasad.

Jorge Alday, director de STOP, un organismo mundial de vigilancia de la industria tabacalera, está de acuerdo y describió las bolsas de nicotina como "pequeñas semillas de una epidemia que las tabacaleras están plantando por todas partes".

En un comunicado enviado a la AFP, advirtió que "la publicidad de las bolsas de nicotina hoy se parece mucho a lo que veíamos hace 10 años, antes de que estallara la epidemia de vapeo entre los jóvenes". En su informe, la OMS insta a los gobiernos a reforzar sus normativas para abordar este problema, recordando que alrededor de 160 países no tienen una legislación específica para regular la venta y el consumo de bolsitas de nicotina, y que solo 16 prohíben su venta.

El informe pidió, entre otras cosas, la prohibición o fuertes restricciones de los sabores en las bolsitas de nicotina, así como el veto de la publicidad, la promoción y el patrocinio de estos productos.

También instó a aplicar estrictos controles de verificación de edad y de venta, advertencias sanitarias claras y paquetes genéricos, así como impuestos elevados para reducir la asequibilidad de los productos.