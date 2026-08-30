El naufragio de un ferri en Chipre del Norte deja varios muertos, según autoridades

El transbordador volcó poco después de zarpar del puerto de Kyrenia, en Chipre del Norte, rumbo a la ciudad turca de Tasucu.

"Hay muertos" después del naufragio de un ferri frente a las costas de Chipre del Norte, informó este domingo el primer ministro de la República Turca del Norte de Chipre (RTCN), Unal Ustel, citado por la agencia estatal turca Anadolu.

El jefe del gobierno precisó que había 267 personas a bordo del barco, de las cuales un centenar fueron rescatadas.

El transbordador volcó poco después de zarpar del puerto de Kyrenia, en Chipre del Norte, rumbo a la ciudad turca de Tasucu.

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En imágenes retransmitidas por la televisión turca se veía al ferri tras haber volcado, y gente con chalecos salvavidas sobre el casco del barco, de color naranja. Hacía sol y varios barcos de la zona acudieron a prestar asistencia.

La República Turca de Chipre del Norte, únicamente reconocida por Turquía, controla el tercio norte de la isla de Chipre, dividida desde 1974.

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Ankara ocupó esa parte de la isla en aquel entonces en respuesta a un golpe orquestado por Atenas y llevado a cabo por grecochipriotas, con el objetivo de anexionar la isla a Grecia. Actualmente, la República Turca de Chipre del Norte cuenta con conexiones aéreas y marítimas con Turquía.

"Se están realizando todos los preparativos necesarios para garantizar una rápida respuesta de los servicios de rescate y de salud", indicó el Ministerio de Salud de la República Turca de Chipre del Norte.