Netanyahu dice que habló con Trump y que Israel continuará ataques en Irán y Líbano

Jerusalén, Indefinido/El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este lunes que habló con Donald Trump y que el presidente estadounidense cree que los logros militares conjuntos pueden traducirse en un acuerdo negociado que proteja los intereses de Israel, pero prometió seguir los ataques en Irán y Líbano.

El presidente Trump cree que existe la posibilidad de aprovechar los enormes logros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y del ejército estadounidense para alcanzar los objetivos de la guerra mediante un acuerdo, un acuerdo que salvaguardará nuestros intereses vitales", afirmó Netanyahu en una declaración en video.

"Al mismo tiempo, seguimos los ataques tanto en Irán como en el Líbano", agregó.