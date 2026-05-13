Netanyahu realizó una visita secreta a Emiratos durante la guerra con Irán, anunció su oficina

"La visita supuso un avance histórico en las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos", añadió la nota.

Jerusalén, Indefinido/El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mantuvo una reunión secreta con el presidente de Emiratos Árabes Unidos durante la guerra con Irán, informó su oficina este miércoles.

"Durante la Operación 'Rugido de León', el primer ministro, Benjamin Netanyahu, realizó una visita secreta a Emiratos Árabes Unidos, donde se reunió con el presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan", indicó su oficina en un comunicado.

"La visita supuso un avance histórico en las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos", añadió la nota.

El anuncio se produjo un día después de que el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, anunciara que ese país había enviado sus sistemas de defensa aérea Cúpula de Hierro y el personal para operarlos a los Emiratos Árabes Unidos durante la guerra con Irán.