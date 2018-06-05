El exjefe de campaña de Trump acusado de manipulación de testigos

El exjefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, quien enfrenta múltiples cargos por lavado de dinero y fraude fiscal en el marco de la investigación sobre la presunta injerecia rusa en la campaña electoral presidencial estadounidense, fue acusado de intentar manipular a testigos.

La acusación fue hecha en la noche del lunes y, según el fiscal especial que lleva el caso, Robert Mueller, Manafort contactó a testigos por teléfono o por mensajes encriptados para intentar convencerlos de dar "falsos testimonios".

Tal actividad viola los términos de su libertad bajo fianza y podría llevarle a prisión preventiva incluso antes de ir a juicio, precisó el fiscal en el documento enviado a un juez.

En febrero, Manafort se declaró no culpable de las acusaciones de lavado de dinero y lobby ilegal, sobre las cuales deberá comenzar a ser juzgado el 17 de septiembre.

Y en marzo se declaró igualmente no culpable de fraude fiscal y bancario, acusaciones para las que el proceso judicial está previsto a partir del 10 de julio.

La investigación sobre la injerencia rusa en la campaña presidencial de 2016 cursa su segundo año y continúa dominando la vida política estadounidense. Hasta ahora se ha traducido en 22 inculpaciones, 16 de ellas a personas o sociedades rusas.