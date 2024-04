Cientos de personas asisten a encuentro con Trump previo a su juicio

Schnecksville, Estados Unidos/Los crecientes problemas legales de Donald Trump son solo una razón más para apoyar al expresidente, dijeron este sábado a la AFP sus fervientes partidarios, pocos días antes de que comience el histórico juicio penal del líder republicano en Nueva York. Reunidos en la pequeña localidad de Schnecksville, en Pensilvania, noreste de Estados Unidos, los partidarios dijeron que creen que Trump saldrá del proceso más fuerte que nunca.

La multitud, desafiando el viento helado y algo de lluvia ligera, comenzó a reunirse desde la mañana para escuchar al expresidente hablar por la noche, mientras hace campaña rumbo a las elecciones del 5 de noviembre en las que enfrentará al actual mandatario demócrata, Joe Biden. "Me han acusado más que a Al Capone, el gran gángster", dijo Trump ante el animado público.

"Aquí no hay absolutamente nada. No hay ningún delito menor, no hay ningún delito grave, no hay ningún delito federal", afirmó. El lunes, Trump comparecerá ante un tribunal de Nueva York para hacer frente a las acusaciones de falsificación de registros comerciales en un plan para encubrir un supuesto encuentro sexual con la entonces actriz porno Stormy Daniels y no perjudicar así su elección como mandatario en 2016.

Para sus seguidores, que se agolpaban bajo ondeantes banderas estadounidenses y pancartas de "Trump 2024", las proclamas de inocencia de Trump sonaban a verdad. "Están crucificando a Donald Trump. Lo están convirtiendo en un mártir. Y los demócratas creen que están ganando. Lo único que están haciendo es enfurecernos mucho", dijo Edward Young, un hombre de 64 años de Point Pleasant, Nueva Jersey.

Young, un actor que también trabaja en el mundo de las finanzas, asegura que antes era un centrista que votaba en función de los méritos de cada candidato. Que Trump sea condenado no supondrá ninguna diferencia para Randy Thomas, de 57 años, quien también condujo desde Nueva Jersey para asistir al mitin.

"Es un montón de odio de los demócratas, le tienen miedo", dijo Thomas a la AFP, al acotar que saldrá a la calle si el exmagnate es condenado a prisión. "Pero no va a pasar, no va a pasar", predijo. Pensilvania es un estado indeciso clave que Trump ganó en 2016, pero perdió ante Biden en 2020.

"Sistema corrupto"

Otro simpatizante, que solo dio su nombre como Ted, acudió al mitin con su hija, la primera vez que acudían a un acto de Trump. "Es importante mostrarle apoyo, pero también mostrar que el sistema judicial es corrupto y lo vemos y no vamos a dejar que nadie nos engañe al respecto", dijo el ejecutivo.

Horas antes del acto de campaña, Trump utilizó un lenguaje similar en su plataforma Truth Social para atacar al juez que supervisará su proceso en Nueva York, llamándolo "totalmente contradictorio y corrupto". Los otros casos penales contra Trump -centrados en un presunto almacenamiento de documentos de alto secreto en Florida después de abandonar la Casa Blanca y su implicación en los intentos de anular las elecciones de 2020- se enfrentan a múltiples retrasos.

Thomas, repitiendo un mensaje que Trump expresa constantemente en internet y en sus mítines, dijo que los problemas legales surgen de la política y del deseo de sus enemigos de mantenerlo alejado de la Casa Blanca. "Él ama al país, no necesita hacer este trabajo. Puede vivir el resto de su vida cómodamente. Es un hombre rico", completó.