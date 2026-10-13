Conmoción en México por el asesinato a balazos de un maestro dentro de su escuela

Este nuevo hecho de violencia en una institución educativa se suma al ocurrido a inicios de este mes, cuando dos exalumnos mataron a una directiva e hirieron a tres personas en el norte de México.

México, México/Un maestro fue asesinado a balazos este martes en una escuela en el sureño estado mexicano de Oaxaca, informó la fiscalía local.

Este nuevo hecho de violencia en una institución educativa se suma al ocurrido a inicios de este mes, cuando dos exalumnos mataron a una directiva e hirieron a tres personas en el norte de México.

La víctima de este martes "fue agredida con disparos de arma de fuego", informó la fiscalía en un comunicado.

En México, un país golpeado por la violencia del crimen organizado, los ataques en escuelas son poco habituales, a diferencia de lo que ocurre en su vecino Estados Unidos.

Según medios locales, los alumnos de la secundaria del poblado de San Blas Atempa, en Oaxaca, entraron en pánico tras la agresión.

Los autores del ataque fueron hombres que irrumpieron en el centro de estudios para después darse a la fuga, añadió la prensa.

La fiscalía trabaja en su identificación.

El maestro inicialmente resultó herido y fue trasladado a un hospital cercano, donde murió.

El pasado 2 de octubre, dos hermanos de 18 años atacaron con armas blancas una escuela en la norteña ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila.

Los jóvenes, que estudiaron en el lugar, mataron a una subdirectora e hirieron a otras tres personas.

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