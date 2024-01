Denuncian filtración de datos de periodistas acreditados ante gobierno de México

México, México/Un experto en seguridad cibernética en México denunció este viernes la filtración de los nombres y datos personales de más de 300 periodistas acreditados ante la presidencia.

"Filtran datos personales de más de 300 periodistas que han ido a la "mañanera"', escribió en su cuenta X (antes Twitter) Víctor Ruiz, fundador de la firma de cyberseguridad Silikn. La "mañanera" es la conferencia de prensa que de lunes a viernes ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de manera frecuente señala a periodistas y medios que son críticos hacia su gobierno.

En unos archivos aparecen "la dirección y el nombre completo de la persona", detalló Ruiz a la AFP. El listado fue hallado en un "foro" donde los "atacantes" suelen poner a la venta bases de datos que se publican de forma anónima. "Pero en este caso la base de datos no estaba a la venta sino que estaba ahí de forma gratuita".

Relacionado Detectan flujo de armas del ejército de EEUU hacia México

"Parece que es una base de datos de presidencia. No sabemos si es realmente de ellos", reconoció. "Se informó a presidencia pero al parecer no han dado ninguna respuesta", añadió el fundador de Silikn. Su denuncia en la red va acompañada de una una lista con nombres de pila y los apellidos de varios periodistas de la A a la C, aunque aparecen parcialmente ocultos y solo se identifican dos letras.

En esta lista la AFP ha identificado a cuatro de sus periodistas que han sido acreditados ante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La organización defensora de la libertad de expresión Article 19 informó en X que "corroboró con diversas fuentes la difusión de datos personales de periodistas en un foro en línea".

"Siendo México uno de los países más letales contra la prensa, con 163 periodistas asesinados y 32 desaparecidos, la filtración vulnera no sólo su dignidad e intimidad, sino su seguridad física", agregó. El Instituto Nacional de Acceso a la Información informó que investiga esta presunta filtración y recordó que hay una ley que garantiza la protección de los datos personales.

La presidencia "debe de informar si sus sistemas de datos fueron hackeados y tomar las medidas de seguridad urgentes para protección de los datos personales de las y los periodistas", escribió en X el exombudsman de Ciudad de México y senador independiente Emilio Álvarez. La AFP pidió a dos voceros de presidencia comentarios sobre esta denuncia pero no ha obtenido respuesta hasta el momento.